Üşengeç familyası
Okuyun, kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Karnı çok aç bile olsa yemek siparişi vermeye üşenmek, aç oturmak... Bilgisayarı ayak parmağı ile açmak.
Ayak parmaklarını kullanarak kanal değiştirmek.
Eli kolu dolu kapıyı açarken, ellerini boşaltmak yerine ayakla kapıyı açmak...
Grip olduğunuzda ve evde tek başınaysanız burnunuza peçete tıkamak. Kim uğraşacak habire sil, sil, tahriş olsun.
Kapı çaldığında "Ulan şimdi kim kalkacak da bakacak" deyip sessizlik oluşturmak ve evde kimse yokmuş havası vermek...
"Nasılsa sabah tekrar giyeceğim" diyerek çorabı gece yatarken çıkarmamak...
Yattıktan sonra ışığı açık unuttuğunu görünce, elleri kullanmadan ayaktaki çorapları çıkartıp top haline getirmek ve anahtara atış yapıp ışığı kapatmaya çalışmak. Çoraplarını ayaklarla çıkarmaya çalışmak.
Oturduğu yerde donduğu halde, açık olan pencereyi kalkıp kapatmamak...
Uzun süre bulaşıklara dokunmayıp sonra hepsini birden daha eziyetli bir biçimde yıkamak...
Elektrikçi çağırmaya üşenip, banyoda masa lambası kullanmak...
Ütü yapmaya üşenildiği için gömleğin sadece yakasını ütüleyip üzerine kazak giymek...
Ayakkabının bağcıklarını bağlamadan gezmek. Daha sonra çözme zahmetinde de bulunmamak... Ayakkabıyı çıkarırken bağcığını çözmeden çıkarmak, tekrar giyerken çekecekle ayakkabıyı iyice zorlamak.
Kumandayı kalkıp almamak için saatlerce aynı kanala bakmak... Kumandayı sürünerek, ayakla itiştirerek, uzun bir cisimle kendine doğru çekerek almak. Karşı tarafa verirken de halıda, parkede kaydırarak fırlatmak...
Yan odadan telefon edip bir şey istemek...
Nasılsa akşam yine bozulur diye sabah yatağı toplamamak...
Gömleğin düğmelerini çözmeden çıkarıp giymek...
Bakkala gitmek zor geldiğinden, izmariti yeniden yakmak...
Evde kimse yoksa TV izlediğin koltukta uyuyup uyanmak...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerikalılar çöpe saatte 2.5 milyon plastik şişe atıyor, yani her üç haftada bir Ay'a ulaşmaya yetecek uzunlukta şişe birikiyor.
SOĞUK BİLGİLER
"Yıllara meydan" şu anda yıllara meydan okudunuz.
NE KADAR OLDU?
Erzurum'da bir adamın 45 dakika boyunca kardan temizlediği araç başkasının çıkalı 2 YIL OLDU.
FIKRA
Doktor, ünlü bir ressam olan arkadaşını ziyarete gitti. Ünlü ressam, son olarak yaptığı hasta bir adam tablosunu doktor arkadaşına gösterip, ''Eee, söyle bakalım fikrin ne?'' diye sorar.
Doktor tabloya tekrar bakıp cevap verir: "Merak edilecek bir şey yok. Sadece üşütmüş, o kadar..."
AlkışlıYorum
Hadi ben kameraların olduğunu unutup ofiste kasıklarımı kaşıdım. Hatta daha da ileri gidip elimi pantolonuma soktum. Ama güvenlikçi abi, sana ne oluyor da telefon açıp birinci çinkoyu yapıp yapmadığımı soruyorsun?
Benim arabamı servise götürmeyi kocam iki gündür aksatıyordu. Bugün mini eteğimi giyip "Sen mi götürüyorsun, ben mi gideyim?" diye sordum. Sağolsun yıkatmayı da unutmamış.
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