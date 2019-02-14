Kadın nasıl delirir?
- 5'te kaldım ah o rüzgarın kızı yaktın beni.
- Rüzgarın kızı kim ya İhsan?
Gebertirim yemin ederim.
- Rüzgar, amcanın kızı.
- Seni gebertirim, bak çanta geliyor kafana doğruyu söyle.
- At hayatım, at hayatım.
- Al sanaa.
- Ahhh haassssstane niye kafama attın?
- At demedin mi İhsan?
- Hayvan attan bahsettim sana.
- Hee ben de anlamamıştım zaten rüzgarın kızıymış.
- Sorma ya bugün çok kötü geçti. Le Havre'den yattım bi de.
- O ne be? Yattın mı?
Gebertirim İhsan.
- La hevlevelaaaa İddaa'da yattım be aşkım?
- Kiminle iddialaştın ya. Offf!
Nerde kaldın diyorum ya?
- Sende tutuklu kaldım.
- İhsan sen bir şey çeviriyorsun ama.
- Chicken translate.
- Ne çıkıyım.
- Tavuk çevirme diyorum İngilizce.
- Şimdi sana bi çakarım, olduğun yerde dönersin.
- Evet dönerse senin dönmezsse boşver zaten senin olmamıştır.
- Ya İhsan, azcık insan ol.
- Bünye kaldırmıyor aşkım hem 5'te kalıp hem de tek maçtan yatmayı.
- Sen ne ayaksın ya. Nedir derdin?
- 5. Ayak rüzgarın kızı.
- Bence kırkayaksın. Ya ben gidiyorum, bu böyle gitmez.
- Bak mangoda indirim vardı gittim sana ne aldım?
- Gerçekten mi ne aldın?
- Alll, sana layık değil ama.
- Bu ne be?
- Mangoooo!
- Bu meyveee.
- Haa bizim manavda mangoda indirim var yazıyordu gittim aldım. Sen demiyor muydun mangoya gitmem lazım indirim varmış diye.
- Yürü git defoool. Bir daha beni arama salak, geri zekalı manyak.
- Tülaaaaay. Geri dön, ben seni seviyooom.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kemal Sunal'ın 'Meraklı Köfteci' filmindeki sevdiği kızı oynayan Gölgen Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.
SOĞUK BİLGİLER
Kapının kolu kırıldığında yapmanız gereken şeylerden biri alçıya almak değildir.
NE KADAR OLDU?
Çekirge istilasına uğrayan Kıbrıs Rum Kesimi yardım istediği Birleşmiş Milletler'den "Derin bir tavada hafifçe pişirin" tavsiyesi alalı 13 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
Antalya'nın turistik bir beldesinde bir giyim mağazamız var. Bir de gelen yabancı uyruklu müşterinin kurduğu İngilizce cümleyi anlamayıp da havaya kaldırdığı yumruğunu sallayıp avazı çıktığı kadar "Benimle ağzını burnunu yamultarak konuşma laan" diye bağıran bir babam. Sonra otur düşün tabii baba bu dükkan neden iş yapmıyor diye.
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