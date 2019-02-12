Erkeklerin de kadınlar kadar keyif aldığı ama itiraf edemediği şeyler

TABİİ Kİ de erkekler de kadınların yaptığı her şeyi yapabilir, tıpkı kadınların da erkeklerin yaptığı her şeyi yapabildiği gibi. Ama maalesef ki o kadar çok kalıp var ki bazen bazı şeyleri yaptığımız için resmen korkuyoruz. Halbuki sütlü kahve içmek de en az sade kahve içmek kadar normal ve "insani" bir hareket! Hadi gelin bugün hep birlikte üstünü örtmeye çalıştığımız alışkanlıklarımızı açık açık konuşalım!

DEDİKODU

Evet bu doğru! Çoğu erkek dedikodu yapmayı sever. Siz arkadaşlarınızla dedikodu yaparken size göz devirebilirler ama onlar da kendi arkadaşlarıyla birlikteyken dedikodu yapar!

ALIŞVERİŞ

Siz alışveriş yaparken sizi acele ettirebilir, ya da siz kıyafet denerken bir köşede oturabilir ama gerçekte erkekler de alışverişe gitmeyi sever!

NEFİS KAHVELER

Güzel bir macchiato çoğumuzu mutlu ettiği gibi erkekleri de mutlu edebilir! Sizin yanınızdayken sert ve sade bir kahve tercih etseler de, yalnızken onlar da latte içiyor!

ROMANTİK KOMEDİ

Evet erkekler de ara sıra romantik komedi izlemeyi severler. Yüzünüze nefret ediyorlarmış gibi davransalar da, içten içe onlar da ağlar!

SARILIP YATMAK

Erkekler genelde "küçük kaşık" olmayı sevmezler ama, bazen onların da buna ihtiyacı vardır! Kim zaman zaman sevgiye ihtiyaç duymaz ki? Hem de en sevdiği kişiden.

DRAMATIK BİR ŞEKİLDE GÖZ DEVİRMEK

Bunun sadece dramatik kadınlar için olduğunu düşünebilirsiniz ama erkekler de en az kadınlar kadar dramatik olabilir!

YÜZ MASKELERİ

Hadi herkes dürüst olsun! Sadece sabun ve su günleri sona erdi. Günümüzde artık erkekler de yüz bakımı için sadece su kullanmıyor. İyi bir yüz kremini veya nemlendiriciyi sevmeyen bir erkek yoktur diyebiliriz! Ve dürüst olmak gerekirse sevgiliniz yokken onun kremlerini de kokluyorsunuz, çünkü gerçekten de çok iyi kokuyorlar!

SONSUZA KADAR MUTLU OLMAK

Kadınlar gibi erkekler de daimi mutluluğun peşinde. En "çapkın" dediğimiz adam bile, bir gün gerçekten sevdiği birini bularak sonsuza kadar mutlu olmak. Bunu dillendirmemiş olabilir, ama bu gerçeği değiştirmiyor. listelist.com



LÜZUMSUZ BiLGiLER

Piyango almaya veya loto oynamaya giderken yolda ölme ihtimaliniz, büyük ikramiyenin size çıkma ihtimalinden daha yüksektir.



NE KADAR OLDU?

Trabzon'da bir vatandaş, boşanma davasında gerekçe olarak "Güzele bakmak sevaptır. Karım sevap kazanmama engel oluyor" diyeli 29 YIL OLDU.



FIKRA

Temel gece eve çok sarhoş gelmiş, üstelik kendi üzerine de hatırı sayılır şekilde kusmuştur.

Karısına karşı durumu idare etmek için, "Ula karı, muhtar bugün içti içti sonra da pantolonima kusti" der.

Karısı pantolonu alıp yıkamaya gider, az sonra Temel'in sesi duyulur:

- Ula Temel muhtar üstüne kusmakla kalmamis pantolonuna da s.cmiştur.



AlkışlıYorum

HERKES gibi düşerken çığlık atamadım ya da en basitinden küfür edemedim tamam da "Allah'ım, sana geliyorum!" demek de neyin nesi ya?

Ee millet gülmekten kurtarmaya gelemez tabii!

KARTON kesmek için "Bir makas alabilir miyim?" diye seslendim.

Küçük ayaklarla koşa koşa gelip yanağını uzattı. Miniklerimi seviyorum!

BEN Kocaeli'de, sevgilim ise İstanbul'da oturuyor. Bu yılki ÖSS sınavında ben İstanbul Üniversitesi'ni; o ise Kocaeli Üniversitesi'ni kazandı. Ben oynamıyorum!



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