Erkeklerin ilişkilerde yaptığı saçma sapan 13 hata

Erkekler ilişkilerinde bazen öyle saçma hatalar yapıyor ve bunun o kadar farkında olmuyorlar ki, belki bir nebze de olsa onların bu durumlarına ışık tutar, birazcık da olsa kendilerine uzaktan bakmalarını sağlarız dedik...



Aşırı ilgili olmak ile ilgisiz olmanın ortasını bulamaması...

Bir dönem aşırı ilgiden nefes aldırmadığı gibi bir dönem de sanki siz hiç yokmuşsunuz gibi davranır.

Açık olamaması ve her zaman alttan alttan bir şeyleri anlatmaya çalışması...

Sorununu asla söylemez ve sert tavırları ile bunu anlamanızı bekler.

Sevgilisi dışındaki başka kadınların da ilgisinden hoşlanması...

Asla yeterince tatmin olmuş durumda değildir. Hâlâ egosunun okşanmasını ister.

Zamanını değerlendirmede sorunlar yaşaması...

Seven insan elbette bir vakit ayırır. Bunlar bahaneden sayılmıyor artık.

Kıskançlığın dozunu abartması...

Aşırı kıskanç tavırları ile kapana kısılmış gibi hissettirirler.

Boş vaatlerde bulunması...

Yapamayacağı şeylerin sözünü verebilirler...

Kadının kendine olan güvenini zedelemesi...

Başka kadınlara olan ilgisini saklamaktan çekinmezler bile.

Aradaki saygıyı yitirtecek tartışmalar yaratması...

Küfür etmeye başlar, sesini yükseltir...

Sürekli olarak hesabı ödemeye çalışması...

Sanki sizin yediğinizi ödeyecek durumunuz yokmuş gibi davranırlar...

İlişkisi var diye bakımına dikkat etmemesi...

Salmış gitmiş işte...

Belirli bir zaman geçtikten sonra karşısındaki insana kaba saba bir şekilde askerlik arkadaşı gibi davranması...

Bazen kadın olduğunuzu bile unuttuğunuz dönemleriniz olmuştur elbet...

Zaman geçtikçe düşüncesiz hareketler sergilemesi...

Sizin hastalığınız ile ilk zamanlarda aşırı ilgilenirken, ilişkiden emin olduğu dönemde asla sizi önemsemeyen tavırlar sergilerler...

Kendini geliştirmeyi bırakıp, kendine monoton bir hayat yaratması...

Her zaman aynı şeyleri yapıp sizinle farklı planlar yapmaya hiç yanaşmazlar. onedio.com



