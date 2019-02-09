Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 09 Şubat 2019, Cumartesi

Türk usulü ikna yöntemi

Karşımızdakini ikna etmeye çalışırken bazen durumu abartabiliyoruz.
Yalancı yerine konmayı pek sevmiyoruz. Hatta, bazen yalan söylesek bile.
"Ölümü gör" psikolojik baskısı...
Uzatılmış "Lütfeeeeen."
Annelerin "Tamam, sen otur ben gideyim bakkala o zaman" resti.
"Ekmek mushaf çarpsın ki" yemini.
"Yemezsen arkadan ağlar" sömürüsü.
"Gözünün yağını yiyeyim" iğrençliği.
"Anam avrat" yemini resti.
"Allah seni inandırsın" diyerek aradan çekilme.
"İki gözüm önüme aksın" yemini.
"Sen şu işi hallet, dile benden ne dilersen" yalanı.
"Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın" iknası.
"Bana inanmıyorsan X'e sor" yönlendirmesi.
"Bu işi anca sen yaparsın" gazı.
"Ben yalan mı söylüyorum şimdi?" baskısı.
"Allah'ını, peygamberini seviyorsan" sözü.
"Sütümü sana helal etmem" tehdidi.
"Yalancının taaa..." diye başlayan inandırıcı cümleler.
"İki gözüm önüme aksın ki" iğrençliği...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan bir araştırmaya göre insanların televizyonunun kumandalardaki ses seviyesinin tek sayı oylamasından rahatsızlık duyup çift sayıya tamamladıklarını ortaya koymuştur.

NE KADAR OLDU?
Manisa'da oturan 34 yaşındaki Mustafa Ergun, Facebook'ta oynadığı "Farmville" adlı oyundan etkilenerek çiftçi olalı 8 YIL OLDU.

FIKRA
Adamın biri kendine ev bakmaya çıkmış. Sabahtan akşama kadar ev ev dolaşmış fakat kendine uygun bir ev bulamamış.
Bu geçen sürede bu adam o kadar sıkışıyor ki neredeyse altına yapacak.
En sonunda bir evde kalmaya karar veriyor. Ve bu evde tuvaleti kullanıyor.
Tuvalete bir poşet götüren bu adam poşeti dolduruyor.
Hızlı hızlı evden çıkmak isterken ayağı yerdeki bir kabloya takılıyor ve adamın elindeki poşet adam yere düşerken tavana çarpıyor.
Adam da bu evi yeni tuttuğu için çok üzülüyor ve bir temizlikçi çağırtıyor.
Temizlikçiye, 'Tavanı temizle, 100 TL vereceğim' diyor.
Bunun üzerine temizlikçi adama şaşkın bir şekilde, "Sen tavana nasıl yaptığını söyle, ben sana 200 TL vereceğim!!!" diyor.

AlkışlıYorum
Dolmuş seyrüsefer halinde, gün Sevgililer Günü... Radyodaki DJ güzellik olsun diye, "Bugün Sevgililer Günü. Hadi yanınızdaki o güzel insanın elini tutup, gözlerinin içine bakarak seni seviyorum deyin" deyince, dolmuştaki çiftler DJ'nin isteğine uydular. Bu arada ön koltukta tek başına oturan adam, şöyle çevreyi kolaçan ederken, gözü şoföre takıldı.
Şoförden tepki:
"Sakın aklından bile geçirme..."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Türk usulü ikna yöntemi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ