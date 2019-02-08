İlk buluşma kadınları
MAAŞIN NE KADAR DİYE SORAN: Genelde kızlarda görülen bir vakadır. En tehlikeli kızdır. Kendisini taşıyabilecek bir erkek arıyordur. Yersen! Ulan desti izdivaçta mıyız, maaşı ne yapacaksın. Birde döşüğün kıllı mı diye sorsaydın.
SÜREKLİ CEP TELEFONUYLA OYNAYAN KIZ: Ona bir çay bile ısmarlanmaz, bir de Twitter'da ve 'Facebook'ta yer ve durum bildirimi yaparlar. Senden pek hoşlanmamış kızdır. Telefonuyla uğraşarak başka bir mesaj veremez. Asla empati kurmayacak kadar bencildir "Aynısını o yapsaydı nasıl hissederdim?" demez kendisine, düşüncesizdir. Kaçın o kızdan. Bıyıklı erkeklerin bıyıklarıyla oynaması veya başka masaları kesmesi kadar doğal bir olaydır.
HESABI ÖDEMEYİ TEKLİF EDEN KIZ: "Sana değer veriyorum ve aynı zamanda insan evladıyım" mesajı vermeye çalışıyordur. Böyle bir durumda centilmen bir erkeğin yapması gereken davranış türleri şunlardır; Kızın beğenilmesi durumunda; hesabı ödemesine izin vermek ve başka bir yerde veya zamanda örneğin, kahve içmeye davet etmek. Kızın beğenilmemesi durumunda; bir daha görüşülmeyeceği için iyi bir izlenim bırakmak amacıyla hesabı ödemesine izin vermemek ve bir daha herhangi bir davette bulunmamak. Önemli not: Bu davranışın aynısı bir kız için de geçerlidir.
ESKİ SEVGİLİSİNİ ANLATAN KIZ: Üzgünüm sizi kesinlikle sevgili adayı olarak görmüyor. Belki de sizin ona ilginiz olduğunu düşünüyor, alttan mesaj vermeye çalışıyordur. Ama her türlü sizi sevgili adayı olarak görmüyor. Bu masalın sonunda mutlaka "Ben seni arkadaşım olarak görüyorum" diyecek kızdır. Ya da eski sevgilisini anlatarak "Bunları yaşadım, sen de yaşatmayı planlıyorsan uzak dur" mesajı vermeye çalışıyor.
ÇOK KONUŞAN: Bu türler ise aslında konuşacak konu bulamıyordur. Saçma sapan konuşuyordur. Zaten kadın konuşuyorsa senden çok hoşlanmıştır. Hemen yargılama, zavallı senden hoşlanmış ne yapacağını bilemiyordur. Sülalesini anlatır. Sıkılırsın. Baktın ki konu uzuyor. Sıkıntılarına bunalımlarına giriyorsa yavaşça, "Ya benim bir lavaboya gitmem lazım" deyip, ayıp olmasın garsona hesabı ödeyip bir daha o noktaya bir gitmemek için uzaklaş.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'de 20 farklı sevgilisine iPhone aldıran kadın hepsini satarak kendine bir ev almıştır.
NE KADAR OLDU
Bir sabah programında Sabahattin Ali'nin "Kürk mantolu Madonna" kitabını şarkıcı Madonna'nın biyografisi sanılanı 2 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
ON yıl kadar önceydi. Amerika'ya yeni gelmiştim ve bir Türk'ün yanında işe başlamıştım. Adam etrafı gezdirirken, "Bunlar da acil durumda araman için gerekli telefon numaraları" deyip duvarda asılı olan kağıdı gösterdi.
Kağıtta kendi ev, cep ve iş ile ilgili bir sürü numara vardı ama beni dumura uğratan numara listenin en üstündeydi. Telefon numarası 911, şahsın ismi ise Ömer Cinsi.
O an gülmemek için kendimi nasıl tuttuğumu anlatamam.
911 burada "Police Emergency" yani Türkiye'deki "Polis İmdat" ama adam "EMERGENCY" lafını aynı Türkçe okuduğu gibi kağıda yazmış. Hem de ad ve soyad olarak. Böylece "EMERGENCY" olmuş "ÖMER CİNSİ"
BUGÜN, yürüyen merdivende önümdeki adam dönüp bana bir şeyler anlattı. Dalmış olduğum için adama tuhaf tuhaf baktım.
O da gözlerini kısıp daha bir dikkatli baktıktan sonra "Kusura bakmayın. Sizi oğlum sandım" dedi. Eee bunun neresi tuhaf mı? Ben gerçekten onun oğluyum...
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