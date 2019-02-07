Erkeklerin sırları
"Ne düşündüğümüzü sorduğunuzda 'hiçbir şey' diyorsak, gerçekten ciddiyiz. Bir erkeğin bir şeyler düşünmeme yeteneğini hafife almayın."
"Bazen, klozetin dibinde kalmış kaka izlerini temizlemek için idrarımızın tazyikini kullanırız."
"Bir keresinde bir kız bana saç kesimimin güzel göründüğünü söylemişti. Aynı saç kesimini 4 yıl boyunca kullandım."
"Yalnız kalmak istediğimizde mesele sizin etrafınızda olmak istemememiz değil, bir süre kimseyi görmek istemememizdir."
"Sarılmayı seviyoruz."
"Bir şey istiyorsanız bize direk olarak söyleyin. Bizler görev odaklıyız. 'Üşüdüm' demek bizler için her zaman, 'Yorgan istiyorum, getirir misin?' anlamına gelmeyecek." "Ve eğer bizlere bir nedenden dolayı kızgınsanız, sadece söyleyin ve biz de gerekliyse zaten onu yapmayı bırakırız. Sadece günlerce öfkelenip neden sizi önemsemediğimizi düşünmeyin.
Önemsiyoruz, sadece ne yapmamızı istediğiniz hakkında hiçbir fikrimiz yok."
"Eşyaları uzatmanız yerine, umutsuzca bize fırlatacağınız günleri bekliyoruz." "Fırlatın bize. Televizyon kumandası veya anahtar, fark etmez. Bir bardak kahve bile olur, fakat fırlatıcının atma becelerine ne kadar güvendiğimize göre değişir."
"Aramızda bir şeyler olmasını istiyorsan, yarı yolda buluşmalıyız. Bir hamle yapmıyorsak, her şeyi batırmamak için elimizden geleni zaten yapıyoruz demektir."
"Bizden istediğinizi almak için direk söylemeniz şansınızı arttırır."
"İmaları anlamıyor değiliz fakat bir şeylere fazla anlam yüklemekten çekiniyoruz.
Biri bizle flörtleşiyorsa bizde şu ikilem oluyor; gerçekten benimle ilgileniyor mu yoksa kişiliği mi böyle?"
"Bir iltifatın etkisi haftalar, aylar, ve hatta yıllar sürebilir.
Kişilikleri veya görünümleri hakkında güzel bir şey söylediğinizde çılgına dönebilirler."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Lazer göz ameliyatı ilk olarak 1970'de Rus doktor Fyodorov'a gelen küçük bir çocuk sayesinde olmuştur. Gözlüklü çocuk düşmüş ve sonucunda kırılan gözlük camı çocuğun gözünü çizmiştir.
Dr. Fyodorov'un da yardımıyla cam çocuğun gözünden çıkartıldığında çocuk artık görme bozukluğunun olmadığını söylemiştir.
NE KADAR OLDU?
Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde kız istemeye giden T.M. ve ailesi kızlarını istemeden önce kahvelerini içtiler.
Damadın kahvesine tuz atma olayını abartan gelin H.G. damadın kahvesinin içerisine peynir, reçel, domates, tuz, yağ, şeker, yumurtanın sarısı ve bal koydu.
Damat kahveyi içmek istemedi fakat bu bir adet olduğundan gencin ailesi tarafından zorla içirildi.
Gece 02,05 sıralarında damat büyük ağrı ile hastaneye kaldırıldı..
Ve gıda zehirlemesinden dolayı hayatını kaybedeli 4 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
Müdürlüğümüz personeli şoför Himmet Dayı, 20 santim karda 4x4 son model arazi aracını mahzur bırakıp bizi donma sınırına getiriyorsan ve kurtarma ekibi eski kasa Şahin'le geliyorsa ya o ehliyetini yak ya da yeminle kafa atacağım sana.
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