Çocuklukta bilinen yanlış durumlar
@ahmetfiratpolat Bir çocukluk yanılgınız var mı?
Ben ayna grubunu kör sanıyordum.
@Cemil_Marki Papa'yı hep aynı insan sanıyodum.
Bu kadar uzun yaşamasına kimsenin şaşırmamasına şaşırıyodum.
@aysedegilimben Eski zamanları siyah beyaz sanıyodum tüm dünyayı yani yeşilçamdaki gibi.
@camelotslord Futbolda forma numaralarını yaşları sanıyodum:(
@betullkanatt Darbuka sesinin dansözlerin karnından çıktığını sanıyordum..
@nnursekerr Susturuculu silahla vurulan kişi bir daha konuşamıyo sanıyodum.
Sıfır şaka.
@baobapbiribap Aslan erkek kaplan dişi sanıyodum aslanın dişisi ve kaplanın erkeği yoktu.
@hocamadimseray Antalya ve Alanyayı Almanya'da sanıyodum.
@LopBeyin Yeğenim parça etli yemek yemiyordu, nedenini sorduğumda ' amca bunları kuşların başından yapıyorlar' demişti, garibim kuşbaşı eti öyle anlamış.
@TuranAliAtes Bi gün babamın kimliğinin arkasında ki veriliş nedeni kısmında kayıp yazıyor diye babamı kayboldu sanıp aglamıştım.
@nurankull Balık yediğimde çok su içersem midemde canlanacaklarını ve yüzeceklerini sanıyordum.
@fahrifransiz İngiltere'de kediler İngilizce miyavliyor, Almanya'da köpekler Almanca havlıyor sanıyordum.
@aysnr_kzn Televizyonda ki kişilerin gece biz uyur-ken televizyonun içine girdiklerini ve yine biz uyurken içinden çıktıklarını düşünüyordum.
@yohumben Baklavanın içindeki cevizi kıyma sanıyordum. Hemde baya bi 10 12 yaşlarına kadar.
@ifelifelse0 Kan portakalını canlı sanıyordum ilk kez kestiğimde öldürdüm diye ağlamıştım.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Elazığ'ın Gözeli köyünde gerçekleşen olay, Aydın Kıyak'ın sinek yutması üzerine öksürmesiyle başlamıştır.
Sürekli öksüren Aydın Kıyak köylülere ne olabileceğini sorduğunda, içlerinden birisi sineğin canlı olduğunu ve öldürmek için zehir içmesi gerektiğini söylemiştir. Zehir olarak tarım ilacı içen Aydın Kıyak hastanelik olmuştur.
NE KADAR OLDU?
Konya'da bayılan kadının yüzüne sigara üfleyerek ilk yardımda çığır açılalı 9 YIL OLDU.
FIKRA
Evin beyi akşam işinden dönünce evi perişan halde bulmuştu.
Kirli tabak, çanak, sofranın üstünden kalkmamıştı, muşambalar çamur izleri içindeydi, yataklar darmadağındı.
Akşam yemeği de hazırlanmamıştı üstelik.
Korkudan deliye dönen adamcağız, epey arandıktan sonra, karısının, balkonda bir şezlonga kurularak roman okumakta olduğunu gördü.
Endişe dolu bir sesle: 'Bugün sana ne oldu böyle?' diye seslendi.
Kadın: 'Hiç kocacığım.' dedi. 'Her akşam bana bütün gün ne yaptın sanki' diye sorardın.
İşte bugün bir şey yapmadım. Neler yapmadığımı görmeni istedim.'
AlkışlıYorum
Öğlen saatlerinde güne gitmek için yollara dökülen kadınlar için yurdum şöförünün ilginç yorumu: "Kurabiye canavarları araziye çıktı."
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