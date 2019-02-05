Kadınlar neden daha çok yaşar

Kadınların neden erkeklerden daha uzun yaşadığını merak eden, neye bağlı bu diyen, isyan eden ve muhtemelen gariban bir erkeğin sorabileceği sorudur.

Hormonlar, genler ve kadınların menopoza giriyor olması bu sorunun cevabı olabilir. Misal, erkekler 40 yaşından sonra kalp krizi riski ile karşı karşıya kalırken, kadınlar menopoz dönemleri bittikten sonra riskli gruba giriyor.

Ayrıca erkeklerde bulunan testosteron, yani erkeklik hormonu, libidodan başka aynı zamanda hırs ve kızgınlığı da etkiliyor.

Bu, doğal olarak erkeğin çok daha fazla stres altında kalmasını sağlıyor ve sağlığında bozulmalar görülüyor. Oysa östrojen kötü kolestrol olarak tabir edilen şeyi düşürüyor. Zaten kadınlara menopoz sırasında östrojen tedavisinin yapılmasının nedeni de bu.

Sıkıldınız değil mi arkadaşlar bilimsel açıklama yetmez işin bir de diğer tarafı var.

Belki de kadınlar daha uzun yaşamıyor, erkekler daha çabuk ölüyor. Arabayı daha hızlı kullanıyorlar, her türlü kavgaya girmeye hevesliler. Doğal olarak bu da erken yaşta yitip gitmelerine neden oluyor ve kadınların daha uzun yaşadığı izlenimini verip; "3 koca eskitti hala ölmedi kocakarı" yorumlarına neden olabiliyor.

Bir başka bakış açısı ise kadınlar genelde ilişkiye bir savaş havasında yaklaşır, önce partnerinin özgürlüklerini kısıtlayıp ablukaya alır, sonra sınırlarını belirlediği alandaki davranışlarını törpülemeye çalışır ve eğer başarılı olursa artık adam kendi istediği hayatı değil, karısının istediği kocayı oynamaya başlamıştır.

Kendi hayatını yaşayamayan bu adam, bir süre sonra mutsuzlaşır.

Çocuk varsa çoğu zaman evliliği de sonlandıramaz. Bu konuyu kimseye de anlatamaz ancak kadınlar konuşur. Sıkıntılarını, dertlerini vs. anlatırlar, yetmez iki günde bir adamın kafasına kakarlar, olmazsa 6 ayda bir hafızalarında son detayına kadar tuttukları olayları tekrar su yüzüne çıkartırlar.

Sonuçta erkeklerin yaşama tutunmak için çok da fazla nedeni kalmaz.

Böyle olmayanı var mıdır?

Evet vardır, ama bu şekilde olanı çok daha fazladır.

Valla söz meclisten dışarı, çok yakın arkadaşımın yorumu da beni hayli güldürdü: "Kocalarının emekli maaşını yemek için..."



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyada şimdiye kadar en çok söylenmiş, halen de söylenmekte olan şarkı hangisidir diye sorulsa hemen akla gelmeyebilir.

Bu şarkı herkes tarafından çok tanıdık, müziği ezbere bilinen bir şarkıdır. 'İyi ki doğdun -isim-' veya 'mutlu yıllar sana' şeklinde söylenen doğum günü şarkısı.



NE KADAR OLDU?

İzmir'de bir vatandaş, 4 oğluna sırasıyla "Bismil, Lahi, Rahmani ve Rahim" isimlerini koyarak besmeleyi tamamlayalı 55 YIL OLDU.



FIKRA

Kız nişanlısına;

"Yarın pazar. Bir araba bul da beni gezdir" demiş.

Oğlan aramış taramış, kimseden bir araba bulamamış.

Aklına belediyede çalışan arkadaşı gelmiş.

Ondan bir araba istemiş. Bir tek cenaze arabası müsaitmiş.

Arabayı almış, kızın evine gelmiş, kapıyı çalmış. Kıza, "Hadi hayatım araba hazır" demiş.

Kız bir bakmış ki, cenaze arabası.

"Defol git, beni bu arabayla mı gezdireceksin?" deyince oğlan; - Sen bilirsin.

Binmezsen binme.

Herkes bu arabaya binmek için ölüyo, ölüyo!.. .



AlkışlıYorum

Bize misafirliğe gelen kız arkadaşımla odamdayız.

"Bu saatten sonra aşık olmak çok zor benim için." diyorum.

"Niye, saat kaç ki?" diye soruyor.

"11'e geliyor." diyorum ve çekirdek yemeye devam ediyoruz.

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