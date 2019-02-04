Alan kavramı
Fakat maalesef bazı insanların bu konudaki bilinci son derece yetersiz.
Öncelikle kişisel alan nedir?
Kişisel alan (prokesmik), insanlar arasındaki ilişki düzeyine bağlı olarak belirlenen fiziksel mesafedir.
Antropolog Edward Twitchell hall tarafından gerçekleştirilen araştırma neticesinde tanımlanarak dört farklı kategoride sınıflandırılmıştır.
Bunlar:
Mahrem alan: 45 santimetreye kadar olan bölge.
(Anne, baba, kardeş, eş ve sevgili dışındaki insanların bu mesafe kadar yaklaşması durumunda rahatsızlık duyarız.) Kişisel alan: 45 cm ile 1.2 metre arasındaki alan.
(Arkadaş ve aile üyeleri ile aramızdaki mesafedir.) Sosyal alan: 1.2 metre arası ile 3.6 metre arasındaki alan. (Tanıdık insanlar ile iletişim kurmak için tercih edilen mesafe.) Kamu alanı: 3.6 metre ile 7.6 metre arasındaki alan.
(Öğretmen/akademisyen ile sınıf arasındaki mesafedir.) İnsanlarımız neden buna dikkat etmiyor?
1) Hala sürü psikolojisinden kurtulamamış insanlar var.
Atasözlerine dikkat ederseniz bu hususun milletin genlerine işlediğini görürsünüz. Örneğin "Sürüden ayrılanı kurt kapar." 2) Belki de en önemli neden Türk insanının 40 yaşına gelse de 'birey' olamamasındandır.
Birey olamadık ki bireysel alanımız olsun. Burada ailelerin çocuk yetiştirirken dikkat ettikleri ya da etmedikleri özel alan kavramı da önemlidir. Çocuğunuz odasında kapısı kapalı otururken kapıyı çalmadan odaya dalıyorsanız özel alandan şikayet etmeyin..
3) Millet olarak hala savunma psikolojisinden kurtulamamız...
Konjonktürden dolayı sürekli bir işgal/savaş tehdidi insanları gereğinden fazla yakın olmaya zorlamaktadır. Kırsal kesimde onca boş arazi varken evler neden birbirine yakındır? eksisozluk.com/ wolford
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Almanya'da lisanslı futbol oynayanların sayısı, Danimarka'nın toplam nüfusundan fazlaymış.
NE KADAR OLDU?
"500 lira için dilenmeye çıkmam" diyen dilenci teyze taksiye atlayıp olay yerinden uzaklaşalı 1 YIL OLDU.
FIKRA
Bir gün bir gazeteci sokaktan geçen bir adama sormuş:
- Eğer 2 villan olsa birini fakire verir misin ?
- Adam: Evet veririm - Eğer 2 dairen olsa birini fakire verir misin?
- Adam: Evet veririm...
- Eğer 2 araban olsa birini fakire verir misin?
- Adam: Elbette veririm.
Bu sefer gazeteci daha değişik bir şey sormuş:
- Eğer 2 gömleğin olsa birini fakire verir misin ?
Adam bu sefer "Vermem" demiş.
Gazeteci şaşırmış.
"Daireyi villayı arabayı veriyorsun ama bir gömleği vermiyorsun" demiş..
Adam cevaplamış:
Zaten 2 gömleğim var!
AlkışlıYorum
Doğu Anadolu'ya tayini çıkan ve bir ilçede ev bakan arkadaşa ev sahibinin, evdeki musluklarla ilgili açıklaması: "Burası mutfak musluğu, kaçağa bağlı. Burası banyo musluğu, kaçağa bağlı. Burası lavabo, bu saate bağlı." Arkadaş da gayri ihtiyari "Amca hepsi kaçağa bağlı da bu neden saate bağlı?" diye sorduğunda aldığı cevap harika:
"Yavrum biz burada otururken burda abdest alıyorduk, haram karışmasın..."
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