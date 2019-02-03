“Yok bir şey” sınavı
Ahh ahh o nasıl bir imtihandır? Peki desen olmaz, ne var ya hadi söyle desen olmaz, rahat bırakayım neyse desen sen dayanazmazsın. Öyle şeyler işte...
Bir problem sezdiği anda bir erkeğin yapacağı şey bellidir.
Erkek: Hayatım neyin var?
Kadın: Yok bir şey.
Erkek, yaklaşık 3 saniye içinde kafasındaki soruya cevap almıştır.
Bir şey olmadığına göre hayatına devam eder.
Ancak kazın ayağı öyle değil... Hatta kızın ayağı da öyle değildir. Kız erkeğe ayak yapmıştır ki, bu ayakta tek geçerim.
O yok bir şeyin altında kim bilir ne anlamlar yatıyor... Offf anlatamam.
Es kaza madem bir şey yok diyip aldırış etmediyse, keserin sapını yedi demektir...
Tabi bu genelde 20'li yaşların ortalarına kadar sorun oluyor...
Çünkü o güne kadar en az 250 kere bu "Yok bir şey" cevabına inandığı için mahvedilmiş olan zavallı erkek 20'li yaşlarından itibaren gerçekten bir şey olmasa bile karşısındaki kadının üstüne gidip "Ne oldu", "Neyin var", "Bak doğru söyle" vs şeklinde kendini sağlama almaya çalışıyor.
Erkek: Canım ne oldu?
Kadın: Yok bir şey...
Erkek: Peki, öyle diyorsan.
Kadın: Ne demek, öyle diyorsan yahu... Israr etsene, illa söyleyeceksin desene, sen böylesin işte, rahatsın aman senin başın ağrımasın.
Erkek: Ama...
Kadın: Ama filan deme...
Yahu insan azıcık değer verir, biraz üsteler, anlamaya çalışır bu kızın derdi ne diye...
Erkek: Ama sordum ya...
Kadın: Ne sordun, ne sordun.
Sormuşmuş, bak sordum diyor ya. Neyi sordun ne zaman sordun. Peki öyle mi, peki ha...
Al sana peki... Sözün özü... Eğer karşısınızdaki kadın size yok bir şey diyorsa... Bir şeyleri yediniz demektir.
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Oğluma babasından ayrılacağımı anlattım, bir daha evlenmeme izin vereceği isimleri sıraladı:
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İçki yok, kumar yok, kahve yok, kadın, kız var sayılmaz, artık sigara da yok; bir de karbondioksit alıp oksijen versem tam olacak.
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