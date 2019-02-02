Erkekler hamile kalsaydı
Misal bir kadının şişmiş karnı sevilip "Bebişimiz burda aman da aman" tarzı cümleler kurulabilir, ama bunu kıllı bir göbekte yapmak aynı etkiyi vermez.
Hamilelik sürecini değil de ola ki sezaryene yetişmeye çalışırken trafikte kalırsa, o "erkeğin" sonunu düşündüğüm hadiseler kumpanyasıdır.
Halı sahada problem çıkabilir.
-Mahmut oynuyorsun değil mi yarınki maçta yazıyorum seni de?
-Abi 2 aylık hamileyim ben bilmiyor musun?
- Hadi yaa! 9 ay sahalardan uzaksın yani.
-Ühüüü sorma sormaaa ay bak duygulandım şimdi, başlıcam böyle işe yaaa.
-Selim maça gelemiyor abi, hamileymiş...
- Çağırın oglum, kaleye geçer ya!
Aşerme konuları da hayli ilginç olurdu sanırım;
-Hanım git bana rakı al aşeriyorum galiba.
-Hee bir de yanına kavun peynir getir.
-Kavunu kış günü nereden bulacağım Muharrem.
-Ne bileyim onu da ben mi düşünüceğim git bul bi yerden. Aşeriyorum diyorum anlamıyor musun be kadın?
-Pis herif.
Kendi aralarındaki muhabbetlerde değişirdi.
-Ben içmeyim arkadaşlar.
-Niye ya? Sen de koyverdin iki muhabbet edeceğiz.
-Yok yok içmeyim.
-Hayırdır hamile misin?
-Ya evet kazayla oldu.
-Hap falan kullansaydın be abi, sen mi emziricen?
Muhtemelen değişken duygular sebebiyle 3. Dünya Savaşı da çakıbilirdi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Jurassic Park filmindeki dinozor sesleri kaplumbağa sevişme sesleri kaydedilerek canlandırılmıştır.
NE KADAR OLDU?
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati'yi öldüren dizi oyuncusu, 'Memati'yi öldürdü' gerekçesiyle dövülerek hastanelik edileli 7 YIL OLDU
FIKRA
Anne dışarıda alışverişteydi.
İki buçuk yaşındaki bebeğe babası göz kulak oluyordu.
Aslında bu pek de zor bir şey değildi.
Yavrucak halının üzerinde 'çay seti' oyuncağıyla oynarken baba da koltuğunda gazetesini okuyor, ara sıra da bebeğinin kendisine çay seti oyuncağının minik plastik fincanlarıyla ikram ettiği suları çay niyetine içerek oyuna iştirak ediyordu.
Derken anne eve geldi. Baba anneye sus işareti yapıp, bebeği izlemesini istedi. Bu çok şirin hareketini annenin de görmesini istiyordu.
Anne, bebeğin elinde çay fincanıyla salondan çıkıp, biraz sonra içi su dolu olarak babasına getirmesini ve babanın da onu çaymış gibi içmesini seyretti.
Sonra gayet sakin bir tavırla elindekilerle mutfağa geçerken eşine seslendi:
'Uzanabildiği tek su kaynağının klozet olduğunu biliyorsun, değil mi?'
AlkışlıYorum
Teravih namazını kıldırmaktaki hızıyla ün salan mahalle imamı, o gün olağanüstü yavaşlıyor.
Namaz çıkışı "Hocam bugün neden bu kadar yavaştınız?" sorusuna; "Radara yakalandık gençler" diye cevap vermesinden müftünün camide olduğunu anlıyoruz...
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