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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 01 Şubat 2019, Cuma

Angut musun yoksa denyo mu?

Şimdi bu nasıl bir başlık diyeceksiniz ama yazımı okumanızı tavsiye ederim.
Hakaret olarak kullandığımız kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz? Okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. Mesela ilk şık "Angut" kelimesi. Bakalım bundan sonra size angut dense kızacak mısınız?
ANGUT: Bir çeşit kuş türüdür. Angut kuşu, eşi öldüğü zaman, yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan veya bir insan gelse dahi gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan bekler.
DANGALAK: Gerçek anlamı 'gereksiz konuşan kişi'dir.
DENYO: Bizim anlayışımıza göre delibozuk, dengesiz gibi anlamlarının yanı sıra orta oyunda mahallenin aptalı diye kullanılır. Ama esas anlamı ise emanettir.
YAVŞAK: Bizde genellikle hakaret olarak kullanılan kelimenin esas anlamı bit yavrusu, sirke demektir.
DÜRZİ: Aslında büyüklerimizden duyduğumuz argolardan biridir. Aslında Suriye'nin havran bölgesinde, Lübnan'ın bazı bölgelerinde ve buralara yakın bölgelerde yaşayan ve kendilerine özgü mezhepleri olan bir topluluk.
YOSMA: Bizim bildiğimiz kötü kadın anlamına gelen kelimenin esas anlamı şen, güzel kadın demekmiş.
UKALA: Arapçadan dilimize geçmiş ama bu dilde ve pek çok Osmanlıca metinde 'akıllılar' demekmiş.
KAHPE: Arapça'dan dilimize girer ve etimolojik olarak öksürme kelimesi ile ilgili. Kadınlar, yerlerini gece karanlığında öksürerek belli ederlermiş.
KALTAK: Kötü kadın diye bildiğimiz kelimenin esas anlamı; üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü...
DALLAMA: Aptal anlamında kulladığımız kelimenin esas anlamı ise yelek.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Fransa'da bulunan bazı köylerde mezarlıklarda yer kalmadığı için devlet köylülere ölmeyi yasaklamıştır ve bu kişilerin cezalandırılacağını bildirmiştir.
Henüz nasıl bir ceza verebileceklerini bilemesekte ölümden daha ağır ne olabilir ki? diye düşünmeden edemedik.

NE KADAR OLDU?
Murat Kekilli, müzik hayatında ikinci kez albümüne aldığı 'Bu Akşam Ölürüm' adlı şarkısının ardından Türkiye genelinde intihar olayları yaşanalı ve Reha Muhtar bu olaylar üzerine; 'Bana bak! Ketili misin, Kekili misin, adını bile bilmiyorum. Arkadaşlarıma sordum onlar da bilmiyorlar. Bir daha böyle şarkılar yapma!' diyeli 20 YIL OLDU.

FIKRA
Akşam evin beyi neşeli halde evine geldi, peşinden de bir hamal yükü viski...
Hamal, viski şişelerini yatağın üzerine koydu ve gitti.
Adam viski şişelerini karısının yatağına özenerek dizerken hanımı geldi.
Durumu görüp:
- Hayrola. Ne bu hal kuzum? Çıldırdın mı sen Allah aşkına?
Kocası: Sakin ol bakalım... Dün gece sen bana rest çekerek ya ben, ya viski dememiş miydin? Ben de tercihimi yaptım...

AlkışlıYorum
Anlattığım masalı dinlerken, bir yandan da göğüslerime dokunmaya çalışan 3 yaşındaki komşumuzun oğluna "Ben senin bildiğin kızlardan değilim!" dedim.
"Ben hiç kız bilmiyorum ki..." deyince susmayı yeğledim.
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