Ayna ve erkek
1-2 GÜN:
Hmm sanırım sakallarım uzadı ama biraz daha idare eder.
4-5 GÜN:
Anaa sakalım uzamış ne zaman kesmiştim ki ben? Neyse idare eder bugün de.
1-2 HAFTA:
Lan sakalım iyicene uzamış, ya ooff gideyim makineyi getireyim ya.
3-4 HAFTA:
Off ne olmuş yüzüme. Sakal mı onlar saç mı? Sakalım nerede bitiyor saçım nerede bitiyor?
1-2 AY:
Yuh be tipim kaymış sakalımı kırptırsam (Artık makine pek fayda etmeyebilir zira) iyi olacak.
1-2 YIL:
Lan dur lan heeyy lan Usame bin Ladin'i gördüm yakalayın laaaann... Ana ben mişim.
5-6 YIL:
Size de günaydın. Ana aynaymış be. Bu ben miyim? Büyümüş be eheheheh... Bir de bunun kadın versiyonu varki bunu yazssam sayfa bitmez ama genelini şöyle özetle geçeyim. Göbekleniyo muyum, yok canım sadece popom büyümüş. Off popom büyümüş. Yok canım göbeğim de büyümüş, orantılı şişmanlıyorum. Yok lan değişen bişe yok. Eyvaah ben hep böyle lömbür lömbür müydüm. Burnum ne güzelmiş?!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tracy (soyadı gizlenmiş) son günlerde evinin çatı katından sesler duymuş ve korkmuştu, ailesiyle çatı katına çıkıp baktıklarında yerde yatan bir adam görmüşler, bu kişi Tracy'nin 12 sene önce ayrıldığı eski erkek arkadaşıydı ve polisler gelmeden kaçmayı başarmış. Polisler geldiğinde Tracy eski sevgilisinin uzun süredir hapishanede olduğunu ve 2 hafta önce salınmış olduğunu öğrenmiştir bu 2 haftayı da Tracy'nin çatı katında geçirmiştir.
NE KADAR OLDU?
Asena, ''Salak olabilirim ama aptal asla!'' diyerek değişik bir sınıflandırma algısı olduğunu göstereli 8 YIL OLDU.
FIKRA
Doktor, gerçekten çok güzel bir kadın olan hastasının muayenesini bitirdikten sonra "Madam" dedi.
Size verilecek çok güzel bir haberim var.
- Özür dilerim doktor, ben madam değil, matmazelim.
- Ya! Öyleyse matmazel, size verilecek çok kötü bir haberim var.
- Hamilesiniz!
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