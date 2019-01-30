Aşkın Briffault kanunu
Briffault kanunu, Robert Briffault tarafından ortaya atılmış, doğadaki eril-dişi ilişkisini özetleyen bir kanun.
Şöyle demiş kendisi:
Briffault kanuna göre; bir kadın ile erkek arasında herhangi bir ilişki olup olmayacağına kadın karar verir.
Eğer kadın bu ilişkiden ya da birliktelikten bir kazanç elde etmeyecek ise, bu birliktelik gerçekleşmez diyor. İnsanlar arasındaki kadın-erkek ilişkisine uygulanıp uygulanamayacağını ise bilemedim...
Genişletilmiş hali aşağıdaki şekildedir Doğadaki/hayvanlar alemindeki kadın-erkek ilişkilerinde belirleyici kanundur Briffault.
Kadın-erkek arasında bir ilişki olup olmayacağına, kadın karar verir. Erkekle olan ilişkisinde kadının artık bir fayda elde edemediği durumlarda, ilişki devam etmez/ sonlandırılır..
Eklenen maddeler:
1. Erkek tarafından geçmişte sağlanan bir fayda, ilişkinin devam edeceği ya da gelecekte ilişki yaşanacağı anlamına gelmez.
2. Erkeğin kadına sağladığı faydanın karşılığında gelecekte bir ilişki yaşanacağına dair verilen karar, erkek faydayı sağladığı anda geçersiz kalır.
(Birinci maddeye bak) 3. Gelecekte gerçekleşeceği sözü verilen bir faydanın, mevcut/gelecekteki bir ilişki üzerinde sınırlı etkisi vardır: etki, faydanın verilmiş olacağı ana kadar geçen zamanla ters orantılı, kadının erkeğe güvenme oranıyla ise doğru orantılıdır." (Kaynak:
Eksiseyler/ https://m.reddit. com/…mments/1anu3q/ briffaults_law/ Yane sevgili hemcins arkadaşlarım Briffault'a göre boşuna böbürlenmeyin. Erkeğin ilişkide 2. sırada. Ben de hep derim kadınlar ana maddemiz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kış aylarında gece ve gündüz, karanlık olan ve sürekli olarak kutup ayılarının tehdidi altında bulunan iki bin nüfuslu Norveç şehri longyearbyen'de çok ilginç bir yasa var; şehirde ölmek yasak.
Norveç'teki Svalbard takımadasında yer alan adada 1950'lerden beri bu yasağın konulma sebebi ise ölenlerin bedenlerinin hava soğukluğu sebebiyle çürüyememesi.
NE KADAR OLDU?
Karısını öldürüp yeni yaptığı evin temeline gömen adam "evi benim üzerime yap dedi. Ne yapabilirdim" diyerek kendini savunalı 9 YIL OLDU.
FIKRA
Madam Doktor, gerçekten çok güzel bir kadın olan hastasının muayenesini bitirdikten sonra:
- Madam, dedi.
Size verilecek çok güzel bir haberim var.
- Özür dilerim doktor, ben madam değil, matmazelim.
-Ya! Öyleyse matmazel, size verilecek çok kötü bir haberim var.
- Hamilesiniz!
AlkışlıYorum
Yeni araba alan, az akıllı bol kaprisli kısım yöneticime;
"Yeni bir araba alan kişiler, olası kazalara karşı ilk olarak ne yaparlar, biliyorsunuz değil mi?" diye sordum.
"Kurban mı keseyim?" dedi.
Kasko yap, kasko.
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