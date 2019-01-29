Yanlış anlaşılmalar ve anlamalar sonucu ortaya çıkan komik durumlar

BAZI zamanlar bize söylenen minik yalanlara inanıyoruz veya söylenenleri yanlış anlayabiliyoruz.

Tabii bu yalanlara inanınca veya olayları doğru düzgün anlayamayınca ortaya birbirinden absürt durumlar çıkıyor.



@selop58

Ameliyattan çıkan eşine, kadının yaptığı şakaya kulak misafiri oldum. Adam narkozu atmaya çalışıyor yarı baygın vaziyette.

Kadın "Ameliyat iyi geçti ikiz bebek doğurdun" dedi. Adam bir anda ben onlara nasıl bakacam diye ağlamaya başladı.



@kezbanmanifesto

Babam Instagram profilime giriyor ben senin şifreni çaldım diyor ablamın Facebook profiline giriyor ben senin şifreni bilmeden senin profiline girebiliyorum diyo babam birinin profilini ziyaret etmeyi hacklemek sanıyo canım babam bu dünya için fazla temizsin.



@roleximyok

Az önce amcanın biri ofise geldi ben oğlumu evlatlıktan reddetmek istiyorum dedi. Amca neden diyorum "BU HAYIRSIZ TIP KAZANDIM

DİYE 7 SENEDİR İSTANBUL'DA

YAŞIYOR AMA

ASLINDA BARDA ŞARKI SÖYLÜYORMUŞ

SAHNE ADI DOKTORMUŞ

SADECE" diyor akdlfşgşhş.



@fenolftaleinli

Arkadaşım yemek yapmayı hiç bilmediğini anlatıyor,annesi tencereye nohutu iki parmak geçecek kadar su koy dediğinde parmaklar yatay mı dikey mi diye sorduğunu duyunca ikna oldum.



@politikbey

Babama bugün hacca gideceği için güneş gözlüğü güneş kremi ince yazlık şeyler falan aldık. Annem diyo ki inşallah hacca gidiyosundur.



@tpcalii

Edebiyat öğretmeni arkadaşım çocuklara kelime vermiş cümle içinde kullanın demiş.

Kelime "Yadsınamaz". Öğrencinin bir tanesi müthiş cümleyi yazmış. Hava soğuk olduğunda dedem yadsınamazını evde kılıyor.



@capkinrahip

Lisede edebiyat dersinde hoca herkese tek tek paragraf okutuyodu sıra arkadaşıma geldiğinde paragrafta V.Hugo yazıyordu ama arkadaşım beşinci hugo diye okudu.



@Grlevic

Yan komşumuz yaşlı bi' çift.

5. kattan aşağı çöp indirmekte zorlanıyorlar (asansör yok) diye kapılarının önüne koydukları çöpleri iyilik olsun diye alır atarız denk geldikçe. Durumu fark etmişler, onlar da bize iyilik olsun diye artık çöplerini bizim kapıya bırakıyorlar. onedio.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Pentheraphobia, kaynana fobisidir.

Penthera Yunanca 'Kayınvalide', phobia ise 'korku' (fobi) demektir.



NE KADAR OLDU?

Uçan Adam Sabri diye bir şahıs, Kanal d'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında "Alaaaaah" diyerek yerde yuvarlanıp uçtuğunu sanalı 9 yıl oldu



FIKRA

Temel ile Dursun Londra'da gezinirken bakmışlar ki ahali haldır huldur bir yere gidiyor. Sormuşlar, U2'nun konseri varmış. Bizimkiler, "Cidelum, biz de corelum" deyip soluğu stadyumda almışlar. Konser başlamış. Millet coşkuyla şarkılara eşlik ediyor, bizimkiler de eğlenir gibi yapıyor. Solistleri Bono birden müziği durdurup elini şaklatmış. Herkes şaşkın. İki üç saniye sonra bir daha şaklatmış.

Bir daha...

Sonra, "Elimi niye şaklatıyorum biliyor musunuz?" diye kalabalığa sormuş... Onbinlerce kişiden çıt yok...

Bono, sorusunu kendisi cevaplandırmış:

"Afrika açlık çekiyor. Ben elimi her çırptığımda oralarda bir çocuk ölüyor." Refah toplumunun bireyleri bu gerçeğin böyle ifade edilmesinden şaşkın, şoklanmış gibi soliste bakarken, gerilerden Temel'in sesi yükselmiş:

"Şerefsizzzz, sen de elini çırpma o zaman!".​