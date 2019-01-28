Düğünde oynamayı bilmeyenler
Bazı insanlar tanıyorum sırf bu nedenle düğüne gitmeyen hatta gitse bile kapı ağzında bekleyen...
Ama illaki bir arkadaş "Ayol oturmaya mı geldik?" diye cevabını bile beklemeden kolundan tuttuğu gibi piste atar seni. Ne olduğunu anlamayan kurban gibi etrafa bakarken, pistte halka yapmış düğün insanlarının ortasında bulursun kendini. Aslanların ortasına atılmış bir ceylan gibi hissedersin.
Ellerinle, kollarınla "Yahu ben oynamayı bilmiyorum" dedikçe, ortadaki arkadaşlar sanki hayatlarında ilk defa oynayan birini görmüş gibi "Hooww", "Oleeey" gibi sesler çıkarır.
Sen "Bilmiyorum" dedikçe bir arkadaş gelir, ellerini kollarını kaldırır, "Böyle benim gibi yap" şeklinde cümleler kurar.
"Geri zekalı, biliyorum da bana yakışmıyor, kazma gibi oluyorum" diyemiyorsun ve ellerini çırpıp oynamaya başlıyorsun...
Yaz mevsiminde doruğa çıkar bu ıztırap. Madem öyle, bu ıztırabı azaltacak birkaç tüyo vermenin vakti gelmiştir.
Sahneye çıkacağınız anı siz belirleyin. Birilerinin ısrarıyla çıkarsanız, muhtemelen mors olur kalırsınız. Zaten istemiyorsunuz bu işi yapmayı. Bir de zorla kalktınız mı iyice batırırsınız.
Yetmezmiş gibi Murphy Kanunları da devrededir. Kesinlikle sizin oynamanızın imkansız olduğu ritimde bir müzik çalıyordur. O nedenle ritmi çok hızlı olmayan ve pistin aşırı kalabalık olduğu bir zamanda, siz bir arkadaşınızı kandırıp "Hadi oynayalım!" deyin.
Böylece zorla kaldırıldığınızdaki psikolojiden de kurtulmuş olursunuz.
Piste çıktığınızda ilk aşamada kendinizi kamufle edin. Arkalarda bir yerlere geçin. Mümkün olduğu kadar kameradan kaçmaya çalışın.
Sizden daha iyi oynayan birini gözünüze kestirin.
Yaptığı tek bir figürü iyice inceleyin.
Sonra aynısını yapın.
İlk figürde başarılı olamazsanız daha kolayını yapan birini bulmaya çalışın ve onu deneyin. Eninde sonunda sizin de yapabileceğiniz bir figür çıkacaktır.
Eğer fiziksel olarak kopyalama yeteneğiniz ve ritim duygunuzun yeterli olmadığını hissederseniz; bir kenara çekilin ve sağa sola sallanarak oynayanları alkışlamaya başlayın. Şimdi "Böyle yapanları daha önce gördüm, çok mal görünüyor" diyorsunuz içinizden ama elinizde pek fazla kozunuz yok artık. Azıcık sabredeceksiniz.
Zaten siz bunları uygulayana kadar şarkının sonu gelecektir.
Ortaya rezil olmaktan daha iyi şeyler çıkaracağınızın garantisini veriyorum. Ha yine mi birileri sizinle dalga geçiyor. Kıvırın...
"Müzisyenler kötüydü, şarkı bana göre değildi, yerim dardı, karşımdaki şaşırttı" vs...
Veya dalga geçenlerin kafasına sert bir cisimle vurun. Bir daha dalga geçemezler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Büyük bir ironi;
Amerika'nın en çok bilinen eyalet (New Hampshire) araba plakası sloganı olan "Live free or die" (Özgür yaşa veya öl), New Hampshire eyalet hapishanesindeki suçlular tarafından yapılmaktadır.
NE KADAR OLDU?
Amerika'da bir bilgisayar korsanı; yol üzerinde bulunan reklam tabelasını hackleyip erotik video açınca trafik kilitleneli 6 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
Daha iki yaşına basmamış, uyku sevmeyen bızdık yatağına yatırılır, öpülür ve odadan çıkılır. Daha dışarıdan kapıyı kapatırken seslenir: "Babaaa!" İçeri girilir. "Efendim?" "Ben seni öpmedim." "Buyur öp tatlım." Öper, tekrar öpülür, iyi geceler dilenir. Odadan çıkılır.
Kapıdan iki adım uzaklaşmadan aynı sesleniş: "Babaaa!" Dönülür: "Efendim canım?" "Susadım." Su getirilir, yavaş yavaş içmesi beklenir.
Tekrar öpülür, iyi geceler dilenir.
Odadan çıkılır.
İçeriden aynı sesleniş:
"Babaaaa!" Sabır duası edilerek içeri girilir. "Efendim yavrum?" "Çişim geldi." Yataktan alınır, tuvalete götürülür.
İşi bitince tekrar yatağına yatırılır.
Öpülür, iyi geceler dilenir.
Odadan çıkılır.
Ve yine: "Babaaaa!' sese gelir. İçeri girilir, yatağın içinde oturmuş can parçası yukarıya doğru bakıp kendi kendine sesli düşünmektedir:
"Başka, başka, başka?"
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