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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 27 Ocak 2019, Pazar

Türk otomobilinin özellikleri

EĞER Türk otomobili olacaksa bunlar olmalı;
Otomobil maksimum 15 kişiyi rahat alabilecek bir genişlikte olmalı.
Direksiyon çevirme tutacağı. (Yeşil yanar yanmaz elektrik verecek özellikte olmalı.)
Boncuklarla bezenmiş hasır şoför koltuğu.
Arka cam önüne monte edilmiş orlondan karpuz dilimleri.
Arka cam yazısı. (Çeşitlilik olmalı.)
Tesbihlik. (Vites kolunda olması şart değil.)
Dikiz aynasına monte edilmiş sallanan kuş. (Renkli boncuklardan)
Film kaplı camlar. "Aramasın gözlerin, o şimdi asker" çıkartması.
Kolaylık olması için dijital bir ekran olabilir arkada. (Kullanma klavuzu içinde.)
Sol kol dışarıya çıkarma deliği... (Camı açmaya gerek olmadan...)
Kendinden cıstaklı müzik sistemi. (Seçilebilir, yerli ve yabancı müzik opsiyonlu...)
Ruj tazeleme robotu. (Değiştirilebilir ruj yuvalı..)
Kahve için kupa koyma yeri değil, çay için ince belli çay bardağı koyma yeri olmalı.
Arabanın logosu nazar boncuğu olursa şahane olur.
Arabada standart olarak alkolmetre olmalı.
Yandaki hatunu sıkıştırma modu, eller serbest modu gibi sürüş modları şart.
Trafik ışıklarına duyarlı sensörleri olmalı. Öyle ki ışık kırmızıyken kornaya basılırsa vücuda 1500 volt elektrik akımı vermeli!
Çalıştıramadığınız zamanlarda, herhangi bir yerine vurulmasına karşı duyarlı olması. Yani vurunca çalışması.
Otomatik levye düğmesi.
Otomatik olarak küllük boşaltma sistemi.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ohio polisi, son 3 yılda toplam en az 19 arabanın üzerine gizlice tuvaletini yapan "seri s..cı yani büyük tuvaletini (serial pooper)" şahıs hakkında arama kararı çıkarmış, gizli kamera görüntülerine takılan video ve resimleri yerel halk ile Facebook sayfalarında paylaşmıştır.


NE KADAR OLDU?
Macar bilim adamları tarafından kuşların yol haritası belirlenmesi amacıyla çip takılan leylek, 2600 km uçtuktan sonra Mersin'de avcılar tarafından vurulalı 3 YIL OLDU

FIKRA
Adam işitme cihazı almak için bir mağazaya girmiş.
Tezgahtara, "Ucuz bir şey olsun lütfen" demiş.
"Fiyatlar 2 dolar ile 2000 dolar arasında değişiyor efendim" demiş tezgahtar.
- 2 dolarlık model nasıl bir şey?
- Bu butonu kulağınıza takıp şu teli boynunuzun üzerine bırakıyorsunuz efendim.
- Hımm peki bu nasıl çalışıyor?
- Çalışmıyor efendim… Kulağınızda bunu görenler daha yüksek sesle konuşmaya başlıyorlar….

AlkışlıYorum
6 yaşındaki yeğenime, "Sigara içtiğimi annene söyleme.
Bu bir sır. Annelere söylenmez" dedim.
Yeğenim babama gidip, "Dede sana bir sır vericem ama annelere söylenmez.
Teyzem sigara içiyor" dedi. Daha ne diyeyim?
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