Erkekler neden terk eder?
Peki, erkekler neden terk eder?
Sevgisinin bittiğini hissediyorsa, Artık size karşı bir sevgi beslemediğini anladığında...
Gözü başka birindeyse, Başka insanlar daha çekici geldiğinde...
Gelecek planlarında artık siz yoksanız, Tamamen kendini düşündüğü planlar yapmaya başladıysa...
Bağlanma sorunu yaşıyor ya da uzun ilişki yapamıyorsa, Uzun ilişki, sorumluluk ona göre değilse...
Özgürlüğünü özlemişse, Artık geceleri istediği gibi dışarı çıkmak, ona karışan kimsenin olmamasının hasretini yaşıyorsa...
Çapkınlık yapmayı özlemişse, Arkadaşlarıyla dışarı çıkıp çapkınlık yapmayı özlüyorsa...
Artık çok fazla kontrol edildiğine ve yönlendirildiğine inanıyorsa, Üstünde çok baskı varsa...
Evlilik baskılarından bunalmışsa, O evlilik düşünmüyor ama siz bu konuda çok hevesli görünüyorsanız...
Anlaşmak artık çok zor bir hal aldıysa, En ufak şeyden bile kavgalar kopuyorsa...
Gelecek kaygıları kafasını çok fazla yormaya başladıysa, Artık tamamen kendi hayatına odaklanmak, ilişkisel sorunlarla uğraşmak istemiyorsa... Bir erkek sizden ayrılabilir... Bunun da önüne bazı konularda geçebilir, bazı konularda ise geçemeyiz... onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Famadihana Madagaskar'da her yıl düzenlenen bir festival/tören bu geleneksel törende aileler ölen akrabalarının kemiklerini topraktan çıkartıp kasaba etrafında bir tur atıyor, ardından ölülerle beraber dans edip şarkı söylüyorlar.
Hatta beraber yemek ve içecek tüketiyorlar. Bütün bu törenden sonra ölülerin kemikleri tekrar toprağa gömülüyor.
NE KADAR OLDU?
Çanakkale'de bir dükkanda depreme yakalanan vatandaşlar, depremden kaçarken içtikleri çayı da alıp dışarı çıkalı 5 YIL OLDU
FIKRA
Kadının biri eczaneden içeri hışımla dalar ve eczacıdan 1 şişe arsenik ister. Eczacı kadına arsenikle ne yapacağını sorar ve kadın, "Kocamı öldüreceğim" diye cevap verir. Eczacı "Kusura bakmayın ama size bu sebeple arsenik satmam olanaksız" der.
Bunun üzerine kadın çantasına uzanır ve içinden kocasıyla eczacının karısının yatakta çekilmiş fotografını çıkarır.
Eczacı fotoğrafa bakar ve şöyle der:
- Hay Allah!
Reçeteniz olduğunu neden daha önce söylemediniz!
AlkışlıYorum
Ambulansın arkasına takılıp ilerleyeni çok görmüştüm de gideceği yolu unutup ambulansın arkasından hastaneye kadar gelen malı ilk defa görüyorum.
İnnasabirin...
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