Erkekler dikkat: Bunları yapıyorsa sizden hoşlanıyor
İşte, kadınların sizden hoşlanıp hoşlanmadığının belirtileri.
Gözlerinizin içine derin ve manalı bakıyorsa.
Sohbetiniz bitmesin diye sürekli yeni konular açıyorsa.
Aslında kendisinin yapabileceği şeyleri sizin yapmanızı istiyorsa.
Sizinle görüşebilmek için saçmasapan bahaneler uyduruyorsa.
En salak esprinize bile katıla katıla gülüyorsa.
Arkadaşlarına sizden bahsettiği kulağınıza çalındıysa.
Sizin bulunduğunuz ortamda daha neşeli ve eğlenceli görünüyorsa.
Sizin de bulunduğunuz bir ortamda kankasıyla fısır fısır bir şeyler konuşuyorsa.
Görüntünüzün nasıl olduğuna aldırmıyorsa.
Fırsat bulduğunda kolunuza elinize dokunuyorsa.
Sizinle konuşurken yüzü kızarıyorsa.
Burcunuzu ve yükselen burcunuzu sorup cevabınıza göre sevinip üzülüyorsa.
Sizin yanınızda eli ayağına dolaşıyorsa.
Yemekte olduğunuz bir şeyi kendisine uzattığınızda sizin ısırdığınız yerden ısırıyorsa.
"Sevgilin var mı?" diye soruyorsa.
Size hitap şekillerinde daha samimi olmaya başladıysa.
Sanki sevgilinizmiş gibi trip atmaya başladıysa
Sizinle konuşurken sürekli saçlarıyla oynuyorsa.
Başka kızlarla konuşmanız kendisini rahatsız ediyorsa.
Başbaşa kaldığınızda mütemadiyen gülümsüyorsa.
Etrafınızda bu tarz hareketlere girişen bir hanım var mı?
O kız sizden hoşlanıyor demektir. Karşılık verin bu hislere, ayıp olmasın. Kızceğiz üzülmesin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnsanların yüzde 88'i özgüvenleri çok yüksekte olsa hoşlandıkları kişi karşısında heyecanlanıp tamamen savunmasız kalıyor.
NE KADAR OLDU?
Görme engelli tarih öğretmenine, iki erkek öğretmenin eşcinsel ilişkisini kapı deliğinden izlediği iddasıyla dava açılalı 9 YIL OLDU
FIKRA
Kamyon sürücüsü "Dikkat, alçak köprü" ikaz levhasını fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti.
Olanca hızıyla üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı kaldı. Arkasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştuktan sonra trafik/kurtarma ekibi nihayet geldi.
Kurtarıcı işine başlarken polis de gözleri sıkışmış kamyonda, sürücüye yaklaşarak söze girmiş olmak için sordu:
- Köprüye sıkıştınız, he? Sürücü canı burnunda homurdandı:
- Yo, köprü taşıyordum, mazotum bitti.
AlkışlıYorum
Kız kardeşim telefonda çocuklarına akvaryum aldığından çocukların balıkları çok sevdiğinden bahsetti.
Telefonu kapattıktan sonra 4 yaşındaki oğluma,"Ben de sana balık alayım mı?" diye sordum, oğlumun cevabı;
"Hayır baba, ben patlıcan kebabı istiyorum" oldu.
Antepli işte...
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