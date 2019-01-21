Dırdırın anatomisi
Bir kadının dırdırı hiçbir yaşta ve durumda çekilecek cinsten değildir. Ancak maalesef dırdır bir kadın için engellenemez bir şeydir.
Çekip gitseniz gidilmez, bu yaştan sonra ayrılsanız yeni birini bulacan da kasacan da yine dırdır başlayacak da hiç katlanılmaz.
Sabredilir, 'Allahım ben ne suç işledim?' denilir. Alttan alınır, yoksa olay daha da büyür. Hele bir de evliysen, yandı gülüm keten helva. Eğer erkekseniz kaçınılmaz bir olaydır.
Dırdırın üç evresi vardır:
Çocukken anneden duymaya başlarsınız. Gençken kız arkadaşınızdan duymaya başlarsınız.
Evlenince ise ölüme kadar karınızdan duyarsınız.
En etkili silahtır ve 'dırdır' deyip geçiştirilemeyecek kadar önemli bir beyin yıkama mekanizmasıdır.
Bir erkek, kadının dırdırla elde etmek istediği şeylerin önüne geçemez, sadece geciktirebilir.
Sürecin sonunda ise kadının isteği gerçekleşir ve erkek kendini biraz daha seme, biraz daha mal hisseder. Erkenden bu gerçeğin farkına varabilmiş sınırlı sayıda erkek, dırdıra mahal bırakmadan kadının her istediğini yerine getirip süreç sonundaki yenilmişlik ve mallık hissiyatından kurtulurlar.
Dırdırın erkekte 3 şekilde cevabı vardır.
Yeni başlayan ilişki:
Evet hayatım.
Uzun sürmüş ilişki:
Tamam aşkım.
Evlilik:
Bi sus be kadın.
Yaşlılık:
Neeee, ne dedinn.
Bir arkadaşımın annesi bu konuda filozofça yorum yaptı:
"Dırdır yapmayıp sussak, o da erkeklere batardı." Bakın dünyanın neresinde olursa olsun bu iş aynı şekilde yürüyor.
Çin'de kamyon şoförlüğü yapan Zhou isimli adam, Yangtze Nehri'nde feribotta giderken, karısının dırdırına daha fazla dayanamayarak kendini nehre attı. Zhou, 1 mil yüzdükten sonra karaya çıkmayı başardı ve "Öleceğimi sandım ama karımın dırdırından iyidir" dedi. Zhou'nun eşi ise bundan sonra çok konuşmayacağına dair eşine söz verdi. Sevgili Zhou, inanma durmaz. Sevgili hemcinslerim bu işin sonu yok.
Yani atın ölümü arpadan olsun deyip geçeceksiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avustralyalı Matthew Hogg, dünyada belki de hiç görülmemiş bir sendrom yaşıyor.
Auto-Brewery sendromu olan Hogg, şekerli yiyecekler ya da karbonhidrat tükettiğinde vücudu bu yiyecekleri alkole dönüştürüp direkt kana karıştırmakta ve sürekli sarhoş kafayla dolaşmakta.
NE KADAR OLDU?
Ankara Asliye Ceza Mahkemesi eşini döven adama: "Boz ayılar bir sığırı tek darbede öldürebilecek güçtedir. Ama bu güçlerini eşlerine karşı kullanmazlar" yazılı ve ayı resimli 100 adet el ilanı dağıtma cezası vereli 1 HAFTA OLDU
FIKRA
Büyük İskender'in çok hızlı koşan bir atı vardı.
Bir gün atına binmiş, ordusunu teftiş ediyordu.
Gözü cılız bir ata binmiş olan askere ilişti:
- Üstüne bindiğin şu ölümcül at da neyin nesi böyle?
Asker güldü ve:
- Ben savaş meydanında kalmak için bu ata bindim.
Oysa sen savaş meydanından kaçabilmek için bu hızlı ata binmişsin!
AlkışlıYorum
Lise çağlarında anneme telefon edip "Anne ben kızlarla biraz gezeceğim" diyorum.
Annemden gelen cevap; "Sen erkek misin de kızlarla geziyorsun? Eve gel çabuk!"
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