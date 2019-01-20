Bu aşkın heyecanı meyecanı yok
Sevgiliniz, "Heyecanım bitti, monotonlaştık, hayat dümdüz" demeye başladığında sanmayın ki çaresizsiniz. Öyle şeyler yapabilirsiniz ki insanın giden aklı üç saniyede geri gelir, heyecan nirvanasına erer. Daha da tövbe billah heyecan istemez...
Misal artık kırtasiyelerde bile bulunabilen fişeklerden alıp, arkadan sinsice yaklaşıp, fişeği gömlek cebine atın.
Bak bir daha heyecan istiyor mu düdük?
İbret bunlar hep, ibret...
Öncelikle hemen bir hastanenin kardiyo servisine gidilir. Hemşireye rüşvet verilerek 1 doz adrenalin, 1 doz atropin alınır. Ufak bir iğne ile heyecanı kaybeden bölgeye uygulanır.
Olmadı mı, o zaman acile kaldırıp elektroşok verilir. Belli ki acil müdahale gerekiyor kendisine. Aklına mı yoksa kalbine mi orasını bilemem tabii.
İyi-kötü bilmem ama bir heyecan getireceği garanti:
Hoşlandığınız kişinin sırtına kürek ile vurup şu şarkıyı söyleyin: "Aşka kürek gerek, anlatamam..." - Abidin?
- Efendim aşkım?
- Ben heyecanımı kaybettim.
- Niye?
- Monotonlaştık, hiç heyecan yok.
- Öyle mi, bak heyecan verecek bir şey yapacağım.
- Ne yapıyorsun Abidin?
- Uzat serçe parmağını.
- Al bakayım.
- Şimdi heyecanın doruklarında yaşayacaksın.
Abidin kızın parmağını elektrik prizine sokar.
- Bzzzztttttt?
- Napıyorsun geri zekalı.
Öldürecek misin?
- Ama heyecanlanmadın mı aşkım?
Yani bunlar sadece hayal ürünü, sakın evde denemeyin.
Kesinlikle geyiktir.
Ama "Heyecanım bitti" diyen sevgilinizi serbest bırakın. Eğer dönerse gelişine vurun. Yine gelirse havaya dikip "Haydaaa" diye bağırıp kaçın.
- Heyecanımı kaybettim Abidin...
- O değil de, Sayısal Loto'yu tutturdum ben...
- Aa gerçekten miii?
- Bir an heyecan yaptın, itiraf et.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1518 yılında, o zamanlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçası olan Strasburg şehrinde haftalarca süren bir salgın yaşandı. Bu bir dans salgınıydı.
Evet, 400'den fazla kişi haftalarca kendilerini durduramadan dans etti. Uyumadan, yemek yemeden, aralıksız süren dans esnasında yorgunluk, kalp krizi ve felç gibi sebeplerden bir çok insan hayatını kaybetti.
NE KADAR OLDU?
Kartepe'deki yağlı güreşçiler, sürdükleri zeytinyağının gözleri yakması yüzünden rakipleri karıştırıp birbirlerine gireli 8 YIL OLDU.
FIKRA
Adamın karısı normalde telefonu eline aldı mı 2-3 saatten önce bırakmazmış.
Bir akşam yine telefon çalmış, kadın gidip açmış ama bu kez sadece yarım saat konuşmuş.
Adam şaşırmış:
- Hayrola hanım?
Sen 2 saatten az konuşmazdın, bugün anlatacakların yarım saatte nasıl bitti?
Karısı cevap vermiş:
- Yanlış numaraydı.
AlkışlıYorum
"Aslı Gibidir" deyip imzaladım evrakları ve teslim ettim. "Çok ilginç soyadınız varmış" deyip gülerek gitti. Cahil mi cühela mı bilemem ama çok ilginç bir gençlik var, çook.
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