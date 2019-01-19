Fıkra
- Biri imdat kolunu çekmiş. Tren ani fren yapınca vagonun biri raydan çıkmış.
Şimdi saatlerce bekleriz burda...
Bir başka yolcu kompartmanından fırladı:
- Ne dediniz?
Öğleden sonra nikahım var.
Yetişmek zorundayım!
Kondüktor, bu yeni yolcuya kuşkulu kuşkulu baktıktan sonra:
- Yoksa, imdat kolunu siz mi çektiniz?
ALKIŞLIYORUM
Çişini bezine yaptıktan sonra evin neresinde olursa olsun koşa koşa tuvalete gidip sifona basan dünyalar tatlısı bir oğlum var.
ARKADAŞIM, çocuk yapma isteğini kayınvalidesine anlatmış.
Kayınvalidesinden gelen cevap evlere şenlik: "Nasıl olur, ben kendimi hazır hissetmiyorum!"
"O ARABAYA dahi benden çok kıymet veriyorsun." dedim, "Kendini arabamla kıyaslama. Senin sıfır kilometre haline de 89.000 Euro verseydim, sana da gözüm gibi bakardım." dedi. Haklısın kocacığım, çok ucuza gittim ben, çook!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınların acımasızlığı 18 Ocak 2019, Cuma TABİİ Kİ bir kadının bildiğimiz en acımasız zamanı, anne olduğu zamandır. İnsanlarda da "en"ler hayvanlardaki...
- Hollywood yapımı fİlm karakterlerİ 17 Ocak 2019, Perşembe "Merhaba, biz filmdeki bir çiftiz. Geçmiş travmalarımızdan kurtulmak için yeni bir evde yeni bir başlangıca ihtiyacımız...
- Bu kız hayatta bakmaz bana 16 Ocak 2019, Çarşamba ERKEK neslinin tükenmeyen sorunlarından biridir. Özgüvensizlikle harmanlanmış bir duygudur. Ezik durma, dik dur...
- Kıyafet deneyip almayan 15 Ocak 2019, Salı DÜŞÜNSENE giriyorsun mağazaya. hoşgeldinler, hoş gittinler faslını geçiyorsun. İlk önce hatun kısmı tek tek reyon...
- Çağrı merkezi diyalogları 14 Ocak 2019, Pazartesi Çağrı merkezi diyalogları-1 - Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim? - Merhaba. Yazıcım çalışmıyor. - Anladım....
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri