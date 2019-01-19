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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 19 Ocak 2019, Cumartesi

Fıkra

Kondüktör, koridorda bir yolcuya dert anlatıyordu:
- Biri imdat kolunu çekmiş. Tren ani fren yapınca vagonun biri raydan çıkmış.
Şimdi saatlerce bekleriz burda...
Bir başka yolcu kompartmanından fırladı:
- Ne dediniz?
Öğleden sonra nikahım var.
Yetişmek zorundayım!
Kondüktor, bu yeni yolcuya kuşkulu kuşkulu baktıktan sonra:
- Yoksa, imdat kolunu siz mi çektiniz?

ALKIŞLIYORUM

Çişini bezine yaptıktan sonra evin neresinde olursa olsun koşa koşa tuvalete gidip sifona basan dünyalar tatlısı bir oğlum var.
ARKADAŞIM, çocuk yapma isteğini kayınvalidesine anlatmış.
Kayınvalidesinden gelen cevap evlere şenlik: "Nasıl olur, ben kendimi hazır hissetmiyorum!"
"O ARABAYA dahi benden çok kıymet veriyorsun." dedim, "Kendini arabamla kıyaslama. Senin sıfır kilometre haline de 89.000 Euro verseydim, sana da gözüm gibi bakardım." dedi. Haklısın kocacığım, çok ucuza gittim ben, çook!
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