Bu kız hayatta bakmaz bana
Ezik durma, dik dur kardeş.
İlginçtir ama böyle hisseden erkekte olan ezikliği, güvensizliği kadın hemen hisseder. Güven cidden önemlidir. Bazen en tipsiz insanlar bile yüzlerindeki o özgüvenli bakış ile kızları etkiler. Hani görürsün ya, güzel bir kızın yanında çirkin bir adam. Hani arkasından söversin; "Ulan şansa bak" diye hayıflanırsın ya... Neden biliyor musun? Çünkü arkadaş özgüvenini kullanmış. Kızların fırlama erkek tercihi bile bunun sayesinde olabilir. Kötü bir psikolojidir ve ilişkiyi her iki kişi için de etkiler.
Söz konusu psikoloji kız bireyin burnu kalkık tavırlarından kaynaklanıyorsa nispeten doğrudur, hatta doğru olması da bu psikolojide olan kişi için güzel bir durumdur.
Ancak kız kişinin ekonomik durumuyla ya da dış görünüşüyle ilgili bir şeyse böyle düşünen erkek birey çok ayıp ediyordur. Hemen kendisine çekidüzen vermesi gerekmektedir.
Bir de şu var, hadi sen diyorsun da anlıyorum, ikinci tekil şahıstan kanka makamını kazanmış arkadaş derse ağzına kürekle vurulması gerekir.
- Off kıza bak ya çok güzel.
- Kanka o kız sana bakmaz!
Eğer bunu diyorsa bilin ki kıza kendi yazacaktır.
Neyse kardeşim dert etme malzeme belli, olduğun kadarsın. Neyse meramın iletirsin, bilgisi olur. Tipsiz misin, şişko musun, çulsuz musun? Boşver, sen zaten busun, ne olduğun senin değil, karşındakinin derdi.
Hem şut çekmezsen golü nasıl atacaksın yiğidim? Haydi bastır aslanım benim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiliz süpermarketleri, müşterileri hakkında hükümetten daha fazla bilgiye sahiptir.
NE KADAR OLDU?
Burdur'da yoğun sis yüzünden kaybolan 2 kişiyi aramaya çıkan 3 kişi de kaybolalı 3 YIL OLDU
FIKRA
Ders yılı sonunda sınıfta kalan öğrencilerden biriyle öğretmen arasında şu konuşma geçti.
Öğretmen:
- Bir daha sınıfta kaldığını görmeyeceğim, anladın mı?
Öğrenci:
- İstifa mı ediyorsunuz, öğretmenim?
FIKRA
Cemal, Temel'e evlenmesi için kız öneriyormuş.
- Senun yerinde olsam o cizla çözü kapalu evlenurdum.
"Neden, o kadar çirkin midur?" diye sormuş Temel..
AlkışlıYorum
Halam liseyi okuduğum şehirde yaşıyordu.
Yatılı olarak okudum ama küçücük şehirde nedense (!) birbirimizi pek göremedik.
Liseden mezun olup şehirden ayrılacağım zaman vedalaşmaya gittim.
Oldukça sevinmiş görünerek karşıladı ve "Ben de bu gece rüyamda seni gördüm" dedi.
Veda cümlem ağır oldu:
"Rüyanda da mı görmemezlikten geldin?"
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