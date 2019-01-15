Kıyafet deneyip almayan
İlk önce hatun kısmı tek tek reyon reyon inceliyor. İlk önce üstüne tutup aynada kafasını yana eğerek kendine bakıyor.
Sonra yavaş yavaş sana doğru dönüp "Şunları tutar mısın hayatım" diyerek ellerindekileri sana uzatayor. Bir an korkuyorsun.
"Oha hepsini mi alacak" diye. Çünkü erkeklik yapıp kızın beğendiğini sen alacaktın değil mi? O an aklından "Senin işin çok sürer ben bir hava alayım mı?" diyerek kaytarmayı düşündün ama yok yemedi değil mi? En iyisi sen "içlerinden birisini ben sana alayım" de olsun bitsin. Neyse sonra erkekler için o korku tüneli olan soyunma kabinlerine gider hatun kişisi. İçerde giyinmeye başlar. Arada senin orda olmadığını kontrol eder.
-Hayatımmm!
-Burdayım burdaaa.
-Ha gitme sakın bir yere sana soracağım.
İlk kıyafet ile kabinin perdesini ya da kapısını açıp dışarı çıkar. Ama yüzündeki ifade gestapo subayları gibidir. Çünkü kıyafet önemlidir. İşte o kutsal soru gelir;
-Nasıl olmuş hayatım?
Klasik bir erkeğin cevabı gibi senden klasiği yapıştrırsın.
- Güzel çok güzel hayatım.
Çünkü bir an önce bu fasılın bitmesini istersin.
- Cık beğenmedim çok sıktı.
"Ne soruyorsun be kadın" diyesin gelir ama yemezzz.
Sen ayakta bir de yanında satış elamanı ile beklersiniz.
Mağaza elemanı bile seni yalnız bırakıp gider. Sonra sıradaki kuyruğu görüp uyarmak zorunda kalır.
-Kabinlerimizi meşgul etmeyelim.
Sırada başkaları var.
O an arkana bakarsın sana öfkeli bakışlar bakılmakta.
Hafif bir ses tonuyla kabine yaklaşırsın.
-Hayatım sıra çok oldu.
İnsanlar seni bekliyor.
-Beklesinler Allah Allah.
Dönersin sıradakilere benim yapacağım bir şey yok gibi bakarsın yüzlerine.
İçlerinden sesler yükselse de sen kıpkırmızı bir vaziyette kalırsın.
1 saat sonra:
- Bu nasıl?
- Eee güzel çok yakışmış.
- Sende her şeye güzel diyorsun ya.
- Güzel ama hayatım.
- Hiç te bile çok çirkin bunu mu yakıştırdın bana.
Kabine girer ve en sonunda kabinden çıkar. Nihayet beklenen an gelmiştir. Ama o da ne hiç bir şey almadan mağazadan çıkar.
-Niye bir şey almadın?
-Beğenmedim. Hiç güzel şeyleri yok.
Bir saat anyamadın mı diye sorasın gelir ama o senden önce davranır;
-Gelsene yandaki mağazaya bakalım..
NE KADAR OLDU?
Sultanahmet'te Çin'i protesto etmek için toplanan kalabalık Güney Koreli turistleri çekik gözlerinden dolayı Çinli zannedip saldıralı 3 yıl oldu.
FIKRA
Apartmana yeni taşınmış olan kiracı gece yarısından sonra ayaklarının ucuna basarak koridorda ilerliyordu.
Kapılardan biri açıldı ve içeriden çıkan kadın:
-'Hah' diye haykırdı, şimdi gel bakalım ve yakasına sarıldığı gibi onu hırpalamaya başladı.
Adam güç bela kendini kurtardıktan sonra şöyle geri çekilip yüzü tanınacak hale geldiği zaman kadında bir şaşkınlık bir özür dileme:
'Aman Allahım' diyordu. Ne yanlışlık.
Ben sizi kocam sanmıştım' -'İyi hoş ama' dedi adam.
-'Benim halim ne olacak?
Bizim kata çıkınca bütün bu yaptıklarınızı bir de karım tekrarlayacak.'
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Eğer herhangi bir şeyi saklayacaksanız göz hizasının üstünde bir yere koyun. İnsanların çoğu gizlenen bir şeyi ararken asla yukarı bakmazlar
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