Çağrı merkezi diyalogları
- Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim?
- Merhaba. Yazıcım çalışmıyor.
- Anladım. 'Başlat' tuşuna basar mısınız?
- Bak dostum. Ben Bill Gates değilim. Bana öyle teknik konuşma!
****
- Nasıl bir bilgisayarınız var?
- Beyaz.
- Ekranınızın solundaki 'bilgisayarım' ikonuna tıklar mısınız?
- Sizin solunuz mu, benim solum mu?
*****
- İyi akşamlar hanımefendi.
Trabzon-İstanbul arası uçakla ne kadar sürüyor?
- Bir saniye efendim.
- Tamam, teşekkürler.
****
- Ne kadar kalacaksınız Almanya'da?
- Neden soruyorsunuz?
- Ona göre bilet keseceğim.
- Uçakta değil otelde kalacağım ben.
****
- Şifrenizi söylüyorum beyefendi: Küçük c, büyük a, küçük n ve 7.
- 7 büyük mü küçük mü?
-
****
- İstanbul'a son uçak kaçta?
- Nereden?
- Buradan.
- Nereden arıyorsunuz?
- Şehir içinden.
- Nereden?
- Erzurum. (Ohh)
****
- Siyah ekran çıktı.
- Kullanıcı adınızı yazın.
- Yazdım.
- Parolanızı da.
- Tamam.
- Garip karakterler akmaya başladığında F7'ye basın.
- Elimle mi?
- Valla siz bilirsiniz.
****
- Nasıl yardımcı olabilirim?
- Adınız neydi?
- Ozan efendim.
- Okan?
- Hayır Ozan.
- Ohan?
- (Oha) Ozan.
- Ogan - Bakın efendim Zonguldak'ın z'si ile Ozan.
- Peki Zogan Bey.
- Ordu, Zonguldak, Adana, Niğde...
- Benim problemim sizin adınızdan daha önemli Zogan Bey.
- Peki efendim neydi problem?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İnternette dolaşan "Bir insan uykusunda 8 böcek yer" bilgisi 2003 yılında Lisa Host adında bir bilgisayarcı "herhangi bir bilginin internette ne kadar yayılabildiğini" ölçmek için uydurmuş ve paylaşmıştır.
NE KADAR OLDU?
Yarışmacı seyircilerin % 91'inin cevabına aldırış etmeden ısrarla "kum" şıkkını seçip, elendikten sonra da yanlış cevabın arkasında duralı 5 YIL OLDU.
FIKRA
Adamın biri yolda bir çocuk görmüş. Adını sormuş.
Çocuk tam adını söyleyecekken, "Dur dur!" demiş adam.
"Ben tahmin edeyim senin adını. Sen sadece baş harfini söyle." Çocuk "Y" demiş.
Adam başlamış saymaya: "Yunus" Çocuk kafa sallamış.
"Yakup". "Yılmaz".
Çocuk kafa sallamış... "Yusuf" Çocuk yine kafa sallamış. Adam sinirlenmiş.
Başlamış kız isimlerini saymaya:
"Yeliz?" Çocuk kafa sallamış.
"Yeşim?" Çocuk kafa sallamış. En sonunda kızan adam.
- Ne yahu senin ismin?
Çocuk cevap vermiş:
- Yamazan amca.
AlkışlıYorum
"Biraz yardım et! Bütün vaktim senin gömleklerini ütülemekle geçiyor..." dedim.
"Kendininkileri de ütüle, ödeşelim." dedi...
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