Kadınların zekası
Keçi, katır ve domuzlarla dolu bir çiftliğin yanında geçerken koca alaycı bir biçimde sorar:
"Akrabaların mı?" Karısı "Evet" diye cevap verir ve ekler, "Senin taraftan akrabalarım"
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Kocası karısına kadınların bir günde kaç kelime kullandığına dair bir makale okuyordu...
Erkeklerin 15 bin kelimesine karşılık 30 bin kelime.
Karısı yanıtladı: "Sebebi erkeklere her şeyi tekrar etmek zorunda olmamızdır."
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Bir gün bir adam karısına sordu: "Aynı zamanda nasıl hem bu kadar salak hem de bu kadar güzel olabildiğini anlamıyorum." Karısı yanıtladı: "Açıklamama izin ver. Allah beni sen çekici bul diye çok güzel yarattı;
Allah beni, ben seni çekici bulayım diye çok salak yarattı!"
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Bir karı-koca evde problemler yaşamaktaydı ve birbirlerine konuşmama cezası uygulamaktaydı.
Aniden adam ertesi gün karısının kendisini sabah 5:00'da iş için bir uçuşu olduğundan uyandırması gerektiğini hatırladı.
Sessizliği ilk bozan ve KAYBEDEN kendisi olmamak için, bir kağıdın üzerine "Lütfen beni sabah 5:00'da uyandır" yazdı ve notu karısının bulabileceği bir yere bıraktı.
Ertesi sabah, adam uyandı ancak saatin 9.00 olduğunu ve uçuşu kaçırdığını fark etti.
Çok kızdı, tam karısının onu neden uyandırmadığını soracakken yatağın yanında bir parça kağıt buldu. Kağıtta "Saat 5.00 Uyan" yazmaktaydı.
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Erkekler bu tip yarışmalar için yeterli donanıma sahip değiller.
Allah erkeği kadından önce yaratmış olabilir, ancak şaheserden önce her zaman bir kaba taslak vardır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir kolonya firmasını 2002'de iflastan döndüren hamle yalnızca şişenin başındaki deliği 2 katına çıkarmalarıdır.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da iflas etmek üzere olan benzinci, mini etekli bir kadını pompacı olarak işe alınca iflastan kurtulup zengin olalı 48 YIL OLDU
FIKRA
Evin hanımı işe başlayan hizmetçiye:
- "Biz 8'de kalkar 9'da kahvaltı yaparız. Sen ona göre hazırlanırsın tamam mı?" Hizmetçi gayet sakin:
- "Uyanamazsam, siz başlayın."
FIKRA
Bir nikahta imzalar atıldıktan sonra herkes gelin ve damadı tebrik için ayağa kalkar.
İş bu ya tam da bu sırada elektrikler kesilir...
Herkes "Aaa" diye tepki verirken damadın annesi düşüncelerini hayli sesli bir şekilde dile getirir:
- "Daha ilk dakikada oğlumun hayatı karardı"
AlkışlıYorum
Altı aylık hamileyim.
Bu sabah kocam bebeğine "Günaydın" demek için karnıma doğru eğildi, tek gözünü kapatıp açık olan gözüyle göbek deliğime bakmaya başladı. Ardından da göbek deliğime doğru el sallayarak "Gerçi çok karanlık ama görüyordur herhalde, değil mi?" diye sordu.
Evet canım görüyordur, lakin çocuğun kafasında oluşan aptal baba imajını nasıl düzelteceğiz, işte onu bilmiyorum.
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