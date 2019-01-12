Ispanakla koca analizi
O DA NE? ISPANAĞIN YANINDA OLMAZSA OLMAZI YOĞURT YOK!
Henüz eve gelmemiş koca aranır ve gelirken yoğurt alması rica edilir. İşte kocadan kocaya değişen cevaplar:
1) Ben geç geleceğim. Toplantım var. Yoğurtsuz yiyin. (Laçkalaşmış koca)
2) Çok üzgünüm, ben geç geleceğim. Tühhh! Ispanak da yoğurtsuz olmaz ki. Ee yoğurt getirip kapıdan bırakıp hemen döneyim. Toplantıyı kaçırmak olmaz. Aman aman, dağlara taşlara.. İşten atılırım, sonra yoğurt dökecek ıspanak bile bulamayız. (Aldatan koca ya da eve gelmemek için bahane arayan koca. Ama bi yandan da vicdanı sızlayan koca..)
3) Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Dıııııttttt.... (Aldatan koca tipi olması olası...)
4) Mendebur kadın ıspanağı aldın da yoğurdu niye almadın?! (Kazma tipi koca)
5) Igggghhhh yine mi ıspanak? Başka bildiğin bir yemek yok mu? (Kalas tipi koca)
6) Tamam alırım. (Monotonlaşmış koca)
7) Tamam, alırım. Başka bir şey lazım mı? (Normal koca)
8) Tamam hayatım, alırım. Başka bir isteğin var mı? (Olması gereken koca)
9) Amannn ıspanakla mı uğraştın? Yapmadıysan ya dışardan yemek söyleyelim ya da dışarıda yiyelim. (Süper koca)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Çin'in en zengin insanı Jack Ma, kendi işini açmadan önce KFC'de çalışmak istemiş ancak kabul edilmemiştir. 3 kez üniversite sınavlarında başarısız olmuş, polis okulundan kovulmuş, daha sonra 1999 yılında sıfırdan başlayarak Çin'in en zengin insanı olmuştur.
50 yaşındaki Ma'nın net serveti, 22.6 milyar dolar, sahibi olduğu e-ticaret sitesinin değeri ise yaklaşık 250 milyar dolar değerindedir.
NE KADAR OLDU?
Niğde'de poşetten 25 kuruş alınmasını protesto etmek isteyen bir vatandaş markete eşekle gideli 5 gün oldu.
FIKRA
Bir gazeteci, ülkenin en zenginlerinden, 65 yaşlarında bir iş adamıyla röportaj yapmaktadır. Sorar:
- "Efendim, bize bugünlere nasıl geldiğinizi, bu serveti nasıl oluşturduğunuzu anlatır mısınız?" - "Zevkle...
1920'lerin sonuydu.
1. Dünya Savaşı'nın etkileri yeni yeni siliniyordu, benimse cebimde birkaç sentten başka bir şey yoktu. Cebimdeki 5 sentimle, bir elma aldım. Akşama kadar onu parlatıp, 10 sente sattım.
O gece sabahı zor ettim. Ertesi sabah, 10 sentimle 2 elma aldım ve onları da sattım.
Sonra yarım kasa elma aldım, aynı işlemi yaparak iki katı paraya sattım.
Böyle çalışarak, bir ay sonunda, 50 dolardan fazla para kazanmış oldum.
Ertesi ayın başında, karımın dedesi öldü ve bize 20 milyon dolar miras bıraktı..."
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