İlginç boşanmalar
"İki çift boşanmak istedikleri için bana geldi. Öğrendim ki bu iki çift de 15 yıldır arkadaşlarmış. A çiftinin erkeği, B çiftinin karısından hoşlanmaya başlıyor. B çiftinin erkeği ise A çiftinin karısından hoşlandığını anlıyor. Hakim tek celsede boşadıktan sonra bir hafta içinde birbirlerinin eşleriyle evlendiler ve daha mutlu bir şekilde hayatlarına aynı şekilde devam ettiler..."
Kahven nasıl olsun?:
"Karısından boşanmak isteyen bir müvekkilim var. Çünkü karısı 7 yıldır her gün kahvesini nasıl istediğini soruyormuş..."
Duş perdesi çilesi:
"Müvekkilim kocasından boşanmak istiyor çünkü duş perdesini sürekli kendisi takıyormuş. Bardağı taşıran son damla dedikleri bu olsa gerek."
Ağız şapırtısı:
"Komşum kocasına boşanma davası açtı. Çünkü adam yemek yerken ağzını şapırdatıyor, kahvesini ve çorbasını içerken de çok ses çıkarıyordu. Komşum eğer kocasından boşanmazsa hapse girebileceğini söyledi..."
Tuvalet kağıdı:
"Patronum karısından boşandı. Karısı sürekli olarak insanlara patronumun ne kadar çok tuvalet kağıdı harcadığından bahsediyormuş. Aşırı tutumlu ve titiz olan kadın, patronum tuvaletteyken yanına gidip ne kadar tuvalet kağıdı harcadığına bakıyormuş..."
Makarna sosu:
"Guantanamo askeri üssünde çalışan bir asker tanıdığım vardı.
Yerli halktan tanıştığı bir kızla tanışıp birbirlerine aşık oldular ve evlenmeye karar verdiler. Bir gün kocası işten eve döndüğünde makarna yapan kadın, buzluktan üzerinde herhangi bir logo olmayan bir paket çıkarmış ve sosla birlikte karıştırıp makarnaya dökmüş.
Daha sonradan anlaşılıyor ki kadın yemeklere adet kanından koyuyormuş. Çünkü annesi ve anneannesi kocasını yanında tutmanın tek yolunun bu olduğunu söylemiş. Adam karısını ne kadar çok sevse de bu durumu kaldıramayıp boşandı."
Pinball makinesi:
"Pinball makinesi koleksiyonunu karısından daha çok seviyordu.
Hatta bu makineler için milyonlarca para dökmenin mantıklı olduğunu savunuyordu."
Kısa kes: "Babam ve annem yollarını ayırdılar çünkü babam, annemin bir şey anlatırken çok uzatmasından bıkmıştı."
Kumar parası:
"Müvekkillerimden biri boşanmak istedi çünkü 70 bin dolar borcu vardı. Aslında boşanmak istemiyordu ama boşandıkları zaman evin yarısının ona ait olacağını, bunun da 700 bin dolar değerinde olduğunu öğrenince boşanmak istedi.
Bu sayede hem borcunu kapattı hem de deliler gibi kumar oynamaya devam etti. Tanıdığım en kötü adamlardan biriydi."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Jean Wilson adındaki bir kadın 3 yıl boyunca evine pizza sipariş etmiştir. Son 3 gün pizza sipariş almayan Susan Guy evini kontrole gitmiş ve kapı açılmayınca ambulans çağırıp Wilson'un hayatını kurtarmıştır.
NE KADAR OLDU?
Kıbrıs'da aşık olduğu Rus Snejana'yı evlenmeye ikna edemeyen imam, caminin duvarına "Ben sevdiğim kadını istiyorum" yazalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Adam, papağanını gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koymuş, üstüne de "kırılacak eşya" diye yazmıştı.
Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu şöyle bir silkelemeye başladı.
Aynı anda içeriden papağanın bağırdığı duyuldu: "Şangur şungur.. Şangur şungur.."
AlkışlıYorum
Tamam sarı arabanıza taksi sanıp binmiş, takım elbisenizi görünce garipsesem de bir an önce okula yetişmem gerektiği için aceleyle, hafif yüksek ve agresif tonda "Bornova'ya lütfen!" demiş olabilirim.
Fakat dövecekmiş gibi bakmanıza ve "Bu benim özel arabam hanımefendi, lütfen hemen inin arabamdan!" diye bağırmanıza ne gerek vardı canım?
Belli ki İzmir'in öğle sıcağı kafama geçmiş işte. Yedik sanki arabanızı, hıh!
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