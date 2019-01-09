Kadınların bilinmeyen özellikleri
Bir kadın ve erkeğe aynı anda seslendiğiniz zaman dönüşlerine hiç dikkat ettiniz mi? Bir deneyin, erkekler bütün vücutlarıyla dönmeye çalışırken, kadınlar sadece başlarını çeviriyorlar. Bunun sebebi ise kaslarda saklı. Kadınların boyun bölgelerindeki kaslar daha esnek.
Kadınların duyma yetileri uyurken de devam eder.
Bu gerçek evrimsel bir sürece dayanıyor. Kadınlar uyurken ses duyma konusunda daha hassas çünkü sürekli bebek ağlamalarına karşı tetikte bekliyorlar. Korkmayın bu ses duyma olayı sadece yüksek seslerde geçerli, yani yanında biraz alçak bir tonla konuşursanız uyandırmamış olursunuz.
Kadınlar erkeklerden daha rasyoneldir.
Kadınların daha duygusal olup erkeklerin daha mantıksal olduğu düşünülse de gerçek bu durumun tam tersi. Yapılan birçok kavramsal ve genel zeka testine göre kadınların beyin zarları erkeklerinkine oranla daha kalın.
Kadınlar erkeklerden daha az terler.
Bu iyi bir şey olabilir ama kadınların erkeklere göre sıcak tahammülleri daha azdır.
Kadınlar diğer insanlarla daha güçlü ilişkiler kurabilir.
Bunun sebebi ise kadınlardaki yüksek oksitoksin seviyesi. Oksitoksin sevgi hormonu olarak da adlandırılır.
Bu hormon arkadaşlığa teşvik eder, ilişkileri sağlamlaştırır ve stresi azaltır. Oksitoksin aynı zamanda anne-çocuk ilişkisine ve çocuk emzirmeye katkı sağlar.
Kadın vücudu 20'li yaşlarda değişmeye devam eder.
Eğer çılgın ve sağlıksız gençlik yıllarınız olduysa korkmayın hayat tarzınızı değiştirmek için hala zamanınız var. Kadın vücudu değişmeye ve kendini yenilemeye devam eder. Bu yüzden muz ve badem çok fazla kalsiyum içerdiğinden onları yemeniz kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır.
Kadınların yaratıcılığa olan yatkınlıkları daha fazladır.
Beyin bir şebekedir. İçerisinde birçok ağ ve bağlantı vardır.
Araştırmalara göre kadınların beynindeki ağlar erkeklerin beynindekilere oranla daha bağlanmış durumda. Bu kadınların daha hızlı günlük bağlantılar kurabilecekleri anlamına geliyor.
Avrupalı kadınların ten renkleri erkeklere göre daha açıktır.
Yeni araştırmalara göre, Avrupalı kadınlar erkeklere göre doğuştan daha sarışınlar. Bunun sebebi ise sarışınlık genleri kadınlarda daha baskın ve erkeklerde neredeyse kayboluyor...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Çile bülbülüm çile" şarkısındaki 'çile' kelimesi dert, sıkıntı anlamında değil, yalnızca bülbülün ötmesi 'çilemek' anlamında kullanılmıştır.
NE KADAR OLDU?
Urfaspor'da oynayan Mahmut Tuncer, Urfa'nın kurtuluş gecesine İbrahim Tatlıses gelmeyince, sahneye çıkıp türkü dünyasına giriş yapalı 39 YIL OLDU
FIKRA
Temel, bilişim sektöründe çalışan bir firmaya iş başvurusu yapmış. Firma yetkilileri önce bir bilgi testinden geçmesi gerektiğini söylemişler ve ilk soruyu sormuşlar:
- Internet ne demektir?
Temel düşünmüş, taşınmış ve:
- İşe ciremedum temektur...
FIKRA
Bir adam Londra'da bir saat müzesinde dolaşırken müze sahibine saatlerin ne işe yaradığını sorar. Müze sahibi der ki:
- Her insanın ne kadar yalan söylerse ona göre saati ilerler.
"Benim saatimi görebilirmiyim" der ve bakar ve geçer.
Birkaç saate baktıktan sonra yanındakine sorar:
- Trump'ın saati nerede?
Müze sahibi der ki:
- Onu odama aldım vantilatör olarak kullanıyorum.
AlkışlıYorum
Annem telefonunu kurcalarken yanlışlıkla babama attığı boş mesaj için babamdan gelen cevap:
"Bari telefonda boş konuşma!"
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