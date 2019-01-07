Misafir çocuğu
Bunların anaları da işiniz gücünüz mü var hiç umurlarında olmaz.
Eğer bilgisayarı vermezseniz gelip fişini çekmesi...
Resmen hayınlık, zalımlık.
Eline ne geçerse camdan dışarıya fırlatması...
Para verildi lan onlara.
Eline geçirdiği kalemle evde çizilmedik yer bırakmaması...
Kendi evinde yaptırmaz anası bu sanatsal çalışmaları.
İstediği olmayınca çatlarcasına zırıl zırıl ağlaması.
Aman, o ses neresinden çıkar, bilinmez.
Dolapta kendinize ayırdığınız, aldığınız abur cuburu acımadan mideye indirmesi...
Kaç puding gitmiştir.
Kaç pasta, kaç çikolata...
Mütemadiyen gürültü patırtı çıkarıp beynin içine etmesi...
Bizimki de kafa.
Evde girilmedik, dağıtılmadık oda bırakmaması...
Biz de çocuk olduk, biz de misafirliğe gittik. Yerimizden kalksak şepeşilleyi yerdik.
Bir dakika yalnız bıraksanız evi savaş alanına çevirmesi...
Bazen mantık kurallarıyla açıklanamayacak şekilde dağıtıyorlar.
Evde kedi köpek varsa zavallı hayvanı canından bezdirmesi.
Balkondan atlayıp intihar eden kediler var misafir çocukları yüzünden.
Nerede bela tehlike var evin o muhitlerinde takılması...
Elektronik eşyalara gereğinden fazla ilgili oluyorlar.
Her buldukları yerde uyuya kalmaları...
Girdiği tüm odalarda dolap ve çekmeceleri karıştırması.
Mahrem diye bir şey var çocuk.
Evde ilgisini çeken eşyaları oyuncak niyetine alıp paramparça etmesi...
Parasal değerlerine de bakmaz bunların ana babası. "Ay kırmış.
Pardon" der geçer.
Halıya işemesi Lan işeyecek yer mi yok?
Binbir emekle yapılmış sayfalarca proje veya ödevi ellerine geçirip darmaduman etmesi...
Yazık ulan...
Evin muhtelif yerlerine acımadan sümüğünü yapıştırması.
Iyyyyk!
Her ne kadar yaramazlık yapsalar da... Onlar bizim canlarımız ciğerlerimiz...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tong Aonan isimli genç, 800'e yakın zeka küpünü çözüp sevdiği kızın resmini çizmiştir.
Fakat yine raddedilmiştir.
NE KADAR OLDU?
Kahramanmaraş'ta bir adam, bulduğu 20 bin liranın 3 bin lirasıyla kendi borçlarını ödedikten sonra kalan parayı sahibine teslim edeli 3 YIL OLDU
FIKRA
Mahkeme'de Temel'in kimlik tespiti yapılıyordu.
Hakim sordu:
- Nerede oturuyorsunuz?
- Gardaşumla beraber.
- Kardeşin nerede oturuyor?
- Bubamla beraber.
Hakim öfkelenir;
- Be adam peki baban nerede oturuyor?
Temel çaresizlik içinde ellerini kaldırıp;
- Lafımı anlatamadum heralde haçim bey, hep birlukte oturuyruk.
AlkışlıYorum
İNTERNETTE gördüğüm "GA" harfleri için "Bu Amerika'da hangi eyaletin kısaltması?" diye sorduğumda "Galiforniya" diye cevap veren Doç.
Dr. bir kocam var.
HOCA ile birlikte doktor adayları sabah vizitedeyken birden, telefonun sesini kapatmayı unutan bir öğrencinin telefonu Emre Aydın şarkısıyla çalmaya başladı.
"Adam olmaz dedin senden..." Hocanın merakla beklenen tepkisi gecikmedi.
"Baban arıyor galiba. Söyle, haklı çıktı."
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