Türk korku filmi çekmek için gerekli şeyler
Filmlerimizde genel konumuz mutlaka büyü ve büyü sonrası yaşanan hadiselerdir.
Filmin başında ve sonunda büyünün ne kadar günah olduğu ayetlerle vurgulanır.
Kimi zaman erkekler de karşımıza çıksa da büyüyü yapanlar çoğunlukla yaşlı teyzelerdir.
Bu yaşlı teyzelerin tipi gayet ürkütücüdür.
Büyüler aşk için yapılır.
Büyüyü yaptıran kişi filmin esas kızının kocasını ayartmak ister.
Büyü yapılan kişiye mutlaka bir üç harfli musallat edilir.
Aslında, Türk korku sinemasının neredeyse yegane konusu üç harflilerdir.
Bu "İyi Saatte Olsunlar" musallat oldukları kişinin hayatını cehenneme çevirir.
Filmdeki kadınların yüzü herhangi bir sahnede çirkinleşip korkutucu bir hal alabilir.
Filmlerimizdeki esas korkutucu unsur seslerdir. Türk yönetmenler izleyicilerini sesle korkutmaya bayılırlar.
"Üç Harfliler"i konu alan bu filmler kesinlikle ve kesinlikle yaşanmış olaylardan esinlenilerek çekilmiştir.
Büyü kadına yapıldığı halde zavallı adamlar da "İyi saatte olsunlar" dan nasibini alırlar.
Büyüyü ortadan kaldırmak için mutlaka görmüş geçirmiş bir hoca bulunur.
Nas ve Felak Sureleri bolca okunur ve faziletleri dile getirilir.
Kimi zaman İbranice kelime ve cümlelere de yer verildiği görülür.
Filmin esas kızı zamanında ya çocuk aldırmıştır ya da çocuk düşürmüştür. Farklı şekillerde de düşmüş ya da ölmüş bir çocuğun mevzusu mutlaka geçer.
Her filmde insanlardan nefret ettiğini söyleyen Üç harflilerin kavimlerinin isimleri geçer.
Evler nedense hep karanlıktır.
Gece bile doğru düzgün ışık yakılmaz.
Olayların yaşandığı evler çoğunlukla dublekstir. Üç harfliler asla 1+1 evlere gelmezler.
Evin belli yerlerinden ürkütücü sesler gelir ve hanım kızımız bu seslerden korktuğu halde uzak durmak varken gidip nereden geldiğine bakar.
Filmin sonunda hocamız millete musallat olan İyi saatte olsun'u alt eder. Ancak, bazen ters köşeler yaşanabilir.
Filmin bitiş jeneriğinde olayları yaşayan gerçek insanların akıbetleri belirtilir. Bunlar ya ölmüştür ya da polis olayı gizli tutmaya çalışmaktadır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Alexei Roskov adındaki 22 yaşındaki bir Rus, 3 şişe votka içtikten sonra sarhoş oldu. Karısıyla tartışan sarhoş Rus, kadına kızıp 5. kattaki evinin mutfak penceresinden aşağıya atladı.
Yerde yatan kocasını gören kadın, çığlık çığlığa ambulans çağırdı. Olay yerine giden acil servis doktorlarının yaptığı muayene sonucunda vücudunda sadece çizikler olan adam, iyi olduğunu söyleyip tekrar evine döndü.
Eve çıkar çıkmaz bu kez atladığı için karısıyla tekrar kavgaya tutuşan adam, oturma odasından fırladığı gibi tekrar mutfak penceresinden 5 kat aşağıya atladı.
Karısının haber vermesiyle ambulans yarı yoldan geri dönerken, adamın yapılan muayenesinde sağlam olduğu görüldü.
İki kez üst üste 5. kattan atlayan ve ölmek bir yana vücudunda kırık bile olmayan sarhoş tekrar atlamaması için hastaneye kaldırıldı.
NE KADAR OLDU?
Bursa'da bir adam, çekeceği 200 bin liralık kredi için karısını kefil yapıp, krediyi çekerek başka bir kadınla yurt dışına kaçalı 7 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ankara-Bakanlıklar'daki köprü altında arkadaşımı almak için arabayı durdurup dörtlülerimi yaktım. Polis anonsu beni de vurdu. "06 YY ... beyefendi ilerleyin!" Yurdum polisi yanımdan geçerken benim kadın olduğumu görünce jestini de yaptı:
"Hanımefendi de olsanız ilerleyin!"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Poşet 05 Ocak 2019, Cumartesi 'Seni çöpe atacağım poşete yazık' diyerek ünlü edebiyatçı Serdar Ortaç ile bir giriş yaptım. Sosyal medya poşetlendi...
- Kar insanı 04 Ocak 2019, Cuma Başlığı görünce mutlaka aklınızdan koca ayak veya karda yaşayan eskimolar falan gelmiştir. Ama değil. Geçtiğimiz...
- Bromance (Kankacılık) 03 Ocak 2019, Perşembe İki ya da daha fazla erkeğin birbirlerine duydukları sevgiye Amerikalılar "bromance" diyor. Brother ve Romance...
- 2018’in ilginç haberleri 02 Ocak 2019, Çarşamba GELİN VE GÖRÜMCE KAÇTI İSTANBUL'DA yaşayan Buse Şule Fariz ile görümcesi Gizem Keleş bir not bırakıp birlikte...
- 2018’de bizi güldürenler 01 Ocak 2019, Salı YÜREK YEMİŞ ASKER ASKERİMİZE destek olmak için Afrin'e giden Genelkurmay Başkan Hulusi Akar konuşurken arkada...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri