Poşet
Sosyal medya poşetlendi 1 Ocak'tan itibaren. İnternette poşet satanlar mı, el arabasına dolduran mı, montuna dolduran mı, çuval getiren mi dersiniz, millet poşetsiz bir yıla hayli eğlenceli girdi.
İlk önce ne işe yarayacağını bimediğim bir bilgi ile giriş yapayım.
Poşetin tarihinden bahsedeyim.
İlk naylon, Harvard Üniversitesi'nden kimya profesörü Wallace Carothers tarafından, 28 Şubat 1935'te ABD'de Du Pont laboratuvarında üretildi.
İlk kez bundan 64 yıl önce, 1955'te ABD'deki bir markette kullanıldı. Yasaya göre, plastik poşetler artık minimum 25 kuruşluk fiyatla tüketicilere satılacak.
Ücretsiz poşet veren işletmelere cezai prosedür uygulanacak.
Şimdi yurdum mizahçılarına bir göz atalım.
@istiklalAkarsu (Kasada ben)
- Poşet alabilir miyim?
- 25 kuruş geçiyorum.
- Kalsın o zaman.
(Marketten çıkınca ben) Doğaya zarar vermeyen, çevre bilinci olan, duyarlı bir bireyim.
@yasinerofc Sizce paralı poşet yüzünden kasiyer dövülecek ilk şehir hangisi?
@cahiltibbiyeli Keşke iyi dostlar yerine poşet biriktirseydim.
@toskofacts Poşet paralı olmuş olaya bak.
3 kilo soğanı ceplerime doldururum, yine de posete para vermem.
@snalcakar Satılık Migros poşeti: 15 Krş.
@yamacofficial Serdar Ortaç'ın yaz şarkılarındaki öngörüyü ancak 2019'da anlayabildik.... #poset25kurus
@emrullahbabrak Yolda poşet buldum, insanlık namına karakola teslim ettim, insanlık görevimi yaptım, kim bilir sahibi şu an ne haldedir.
@BilginBirand 'Suriyeliler'den poşet parası alınmıyor' diyen bir şizofren tahmini kaç güne çıkar piyasaya?
Son alarak da babam Mustafa Albayrak'ın bana gönderdiği mesaj ile yazıma son vereyim:
KELEPİR..... Yırtığı, deliği olmayan, 5 kg çekeri, 6 ay garantisi olan bir adet poşet 15 kuruşa satılmaktadır. Almak isteyenlerin hemen müracaat etmeleri rica olunur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Randolp Matika, yıldırım çarpması sonucu evinin önünde öldü.
Adamın dul eşi yeniden evlendi.
Damat Pepero, düğün gecesi sigara içmek için balkona çıktı.
Düşen yıldırım, damadın ölümüne neden oldu.
Kadın sinir krizleri geçirdi.
Tedavi için gittiği klinikte bir doktora aşık oldu ve evlendi. 1 hafta sonra hastasını ziyarete giden doktora da yıldırım çarptı ve doktor da öldü...
NE KADAR OLDU?
İspanya'da eskiden rahip olan bir belediye başkanı "Bana oy vermeyenin günahlarını açıklarım" diyeli 17 YIL OLDU
FIKRA
Akıl hastanesinden kaçan iki deli, karşıdan gelen bekçiyi görünce iri gövdeli bir çınarın arkasına saklandı. Bekçi, onların ayak seslerini işitmişti. Hemen sordu:
- Kim o?
İçlerinden biri kedi gibi miyavladı.
Bu başarılı miyavlamadan sonra bekçi yürüyüp gidiyordu ki, delilerin ayakları altındaki yapraklar bir anda hışırdadı.
Bekçi geri dönüp yine seslendi:
- Kim var orada?
İkinci deli cevap verdi:
- Bir kedi daha.
AlkışlıYorum
Kaldırımda hem yürüyüp hem de mesaj yazarken önümdeki direği son anda fark edip çarpmamak için kendimi yola atmış, önümde park etmiş arabayı üzerime geliyor zannedip bir anlık refleks ile kaçtığım direğe uçan kafa atmışlığım vardır benim de...
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