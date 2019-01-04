Kar insanı
Geçtiğimiz hafta başından itibaren yurdun genelinde kuvvetli kar yağışı gördük. Bir anda sosyal medyada kar sezonu bir açıldı pir açıldı. Peki bu kar insanları kimler?
NERDE YAŞARLAR
Bu arkadaşlar aramızda yaşıyorlar.
Kar yağınca sanki hiç yağmamış gibi davranıyorlar. Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış gibi hareket ediyorlar. Sanki uzaylı görmüş gibi bu insanların çıldırmalarına bir anlam veremiyorum. Her sene yağıyor işte; neyin şovenistliğidir ki bu?
İstikrarlı ve istinasız her yıl bunu gerçekleştiriyorlar. Kar yağınca sanki bir doğa olayı değil de hayatlarını değiştiren bir mucize olarak görüyorlar. Normal olarak burası Türkiye ve burada 4 mevsim yaşanır.
Ve kış ayındayız karın yağması gayet doğal bir şey.
BEN DE ONLARDANIM
Ben de kar yağınca çok sevinirim.
Benim için hoş bir doğa olayı ve yağış şeklidir. Sabah yataktan kalkıp pencereden baktığımda, her yerin bembeyaz oluşu benim için o günün sürprizi olur. Hani burada bir başlık var ya; "mutluluk veren küçük şeyler" diye. Hah; işte bana mutluluk verir bu. Hele dışarı çıkıp karın üstünde yürümek, ayrı bir güzelliktir bana göre. Kar böyle yavaş yavaş yağarken altında olmak başka bir mutluluk. Evet, diyeceksiniz "Senin kar insanlarından farkın ne?" Biraz daha bilinçli kar insanım diyelim.
BAYRAM YAPANLAR
Kar yağışı en çok okula gitmekten haz almayan öğrencilerin baş tacıdır.
Kar yağışında hemen bayram havasına girilir. Çünkü okulların tatil olma olasılığı yüksektir.
SOSYAL MEDYACILAR
Sosyal medyanın ilk sıralarında yer alır. Twitter'cılar, kar ile ilgili romantik veya komik sözler bulup eğlenirler. Facebook'çuların kimisi ise santasal havası verilmiş kimisi ise karın altında pişmiş kelle gibi sırıtan insanların fotoğrafları ile doldurur sayfanızı. Neyse arkadaşlar sevinin, tadını çıkartın ama abartmayın. İnstagramcılar ise filtrelerle birlikte kar olayını şekilden şekile sokar. Hikayelerinde kardan adam emeojisi ile birlikte sanatsal çalışmalar yapıp selfieler çekilirler.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2014 yılında ABD'deki dayanılmaz soğuklar ilginç bir olayın yaşanmasına sebep oldu.
Kentucky eyaletindeki Lexington Hapishanesi'nden kaçan hükümlü Robert Vick, eksi 20 derece soğuğa dayanamayınca hapse geri dönmek istedi.
11 yıl hapse mahkum olan 42 yaşındaki Vick hapisten kaçtıktan sadece bir gün sonra polisi arayıp hapishaneye geri götürülmesini istedi.
NE KADAR OLDU?
Manisa'da oturan 34 yaşındaki Mustafa Ergun, Facebook'ta oynadığı "farmville" adlı oyunundan etkilenerek çiftçi olalı 8 YIL OLDU
FIKRA
Temel ve Fadime arkadaşının evine gitmiş. Geç saatlere kadar oturmuşlar ve çok kötü bir yağmur başlamış. Ev sahibi Temel''e:
-Bu gece bizde yatın yarın gidersiniz demiş.
Temel'in yatağını hazırlamışlar.
Fakat Temel gözden kaybolmuş. Sonra kapı çalmış Temel''i sırılsıklam gören ev sahibi nereye gittin demiş. Temel sakin bir şekilde: -Eve ciddum pijamamı aldım ve celdum demiş..
AlkışlıYorum
Evimizde ekmek yok, sucuk var, çay yok, aromalı filtre kahve var, margarin yok, has zeytinyağı var, makarna yok, baldo pirinç var.
Bildiniz burası bir öğrenci evi ve bizde para yok ama baba var!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bromance (Kankacılık) 03 Ocak 2019, Perşembe İki ya da daha fazla erkeğin birbirlerine duydukları sevgiye Amerikalılar "bromance" diyor. Brother ve Romance...
- 2018’in ilginç haberleri 02 Ocak 2019, Çarşamba GELİN VE GÖRÜMCE KAÇTI İSTANBUL'DA yaşayan Buse Şule Fariz ile görümcesi Gizem Keleş bir not bırakıp birlikte...
- 2018’de bizi güldürenler 01 Ocak 2019, Salı YÜREK YEMİŞ ASKER ASKERİMİZE destek olmak için Afrin'e giden Genelkurmay Başkan Hulusi Akar konuşurken arkada...
- 2018'de dillere pelesenk olmuş trend kalıplar 31 Aralık 2018, Pazartesi "2018'de dillere pelesenk olmuş trend kalıplar" haberi için lütfen tıklayın...
- Ev kuşlarına saygım sonsuz... 30 Aralık 2018, Pazar Dışarı çıkılacağı zaman binbir bahane uydurup da evde yatan ev kuşları! Dışarı çıkıp bir yer bulmaya çalışmak,...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Bromance (Kankacılık)
- 2018’in ilginç haberleri
- 2018’de bizi güldürenler
- 2018'de dillere pelesenk olmuş trend kalıplar
- Ev kuşlarına saygım sonsuz...
- Geriye bakıp pişman olmamak için hemen bugün yapmanız gerekenler
- Erkekler sevdiğini neden söylemez?
- Şu erkekler yok mu?
- Yeni ilişkiye başlayacaklar
- Canı sıkılan hatun