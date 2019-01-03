Bromance (Kankacılık)
Brother ve Romance kelimelerinden türetilen bu kavram, genelde erkek kankalardan oluşan arkadaş grupları içinde sıkça görülen bir şey. Ailesinden, sevgilisinden, hatta işinden fırsat buldukça bir araya gelen bu erkekler için, birlikte geçirdikleri zaman hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir.
1. Onlar için bir erkekten daha iyi bir arkadaş yoktur.
Kızlar sıkıcıdır.
2. Birbirleriyle ölümüne kankadırlar;
Oğlum öl de ölelim!
3. Aralarında bir ar perdesi yoktur. Her türlü hayvanlığı birlikte yaparlar.
4. Yanlış olmasın, birbirlerinin her şeyi ile ilgilenirler.
5. Birlikte geberene kadar gülerler.
6. Birbirlerine bayılırlar.
Yemin ederiz bayılırlar. Yeri gelir evlat gibi severler.
7. Sonuçta askerlik yapmamış birileri onları anlayamaz.
8. El şakaları yapmakta, birbirlerinin sırtlarına atlamakta hiç bir mazur görmezler.
9. Kavgaya bile beraber giderler. Bromance bunu gerektirir.
10. Birbirlerini asla satmazlar.
Yarışmazlar, her daim desteklerler..
11. Bromance yaşa ve sınıfa bakmaz. Her yerde onları görebilirsiniz.
12. Kızlar hakkında da birbirlerini dinlerler.
13. Kıyafetleri bile neredeyse aynıdır. Az dikkatli bakarsanız, kardeş gibi benzediklerini görürsünüz.
14. Küçük hataları büyütmezler.
Her zaman birbirlerini affederler.
Küçük hataları büyütmezler.
Her zaman birbirlerini affederler.
15. Aşk acısı için de hemen birbirlerine koşarlar.
16. Birbirlerinin üstüne titrerler.
Sevgilerini belli ederler.
17. Her konuda birbirlerini gazlarlar. İltifat ederler, desteklerler.
18. Birbirlerinden hiç bir şey gizlemezler. Her şeyi paylaşırlar.
19. Onlarınki bir ömür sürecek bir yol arkadaşlığıdır. Allah hiç ayırmasın. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hastanenin yanlış teşhisi üzerine, 49 yaşındaki Fagilyu Mukhametzyanov' un öldüğü sanıldı. Bir cenaze düzenlendi ancak cenaze bitip defin işlemleri başlarken Mukhametzyanov aniden uyandı ve kendi cenazesinde olduğunu anladığında çığlık atmaya ve kriz geçirmeye başladı.
12 dakika boyunca çığlık atan kadın sonunda kalp krizi geçirip 'ikinci kez' öldü.
NE KADAR OLDU?
Çanakkale'de sarhoş vatandaş; Truva atının üzerine çıkarak atı İstanbul'a sürmeye çalışalı 3 YIL OLDU
FIKRA
İhtiyar Temel doktora gider, sol ayağı ağrımaktadır.
Doktor muayene eder:
-"Yaşlılıktan, yaşlılıktan!" Temel doktorun teşhisini beğenmez!
-"Doktor bey, haçan sağ ayağum da aynı yaştadır, o niçun ağırmayi?"
AlkışlıYorum
KANADA'da dünyaya getirmeyi planladığımız bebeğimize, kocam "Can Ada" ismini koymak istiyor. Bu yaratıcı zekaya sizler de alkış tutmak istemez misiniz?
SABAH işe hatrı sayılır bir şekilde geç kaldığımda uydurduğum bol aksiyonlu bahanemi dinleyen patronum, "Çok mu düşündün bu bahaneyi?" dediğinde, "Yoo, birden aklıma geldi." demiş olamam değil mi? Hay dilimi...
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