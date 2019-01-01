2018’de bizi güldürenler
ASKERİMİZE destek olmak için Afrin'e giden Genelkurmay Başkan Hulusi Akar konuşurken arkada bir askerin selfie çekmesi ortalığı kırıp geçirmişti. İnsan heyecanlanınca böyle oluyor demek ki :)
DAMADA AŞK MEKTUBU
GERÇEKTEN daha önce pek karşılaşmadığımız türden bir olaydı bu. Kayınbabanın yazmış olduğu söylenen mektup dilden dile dolaştı uzunca bir süre.
5 LOBLU KADIN
ZEKİ İnsanlarda 2 lob vardır derler' sözüne 'O zaman bende 5 lob var' diyen Yemekteyiz yarışmacısı hanımefendinin söze 'Siz benim beynimdeki lobları nereden biliyorsunuz, ben beynimde lob olduğunu bilmiyorum' diyerek başladığını da hatırlatalım.
ÇİN SEDDİ NEREDE?
KİM Milyoner Olmak İster" yarışmasında "Çin Seddi nerededir?" sorusuna iki joker kullanan yarışmacı...
Demek ki insanın basireti bağlanıyor. Belki de "Yok canım bu kadar kolay bir soru olamaz" diye düşünüyor insan. Ama bu, bizim olaya güldüğümüz gerçeğini de değiştirmiyor tabii.
BEKLENMEDİK EFEKT
KAR sebebiyle yolda kaldığını bildirmek isterken Instagram efektleri yüzünden derdini anlatamayan abimiz....
Ah be abi! Kim bilir birkaç saat önce nasıl şenlikli bir hayatın vardı o telefonla. Çok özür dileriz ama yılın son güldürenlerinden biri oldun canım abimiz.
FALLING STARS
ELİNDE simit torbalarıyla yerlerde yuvarlanan bacıların bacısı Seda Sayan Amerika'da "Falling Stars" olarak başlayan akımın bizdeki tezahürü gördüğünüz gibi böyle oluyor. Aslında bu bir markanın reklam çalışması ama ne bileyim...
EŞEK
Gariban bir köylü şehre inmişti. Büyük bir mağazada iki kişinin karşılıklı oturup konuştuklarını gördü.
İçerde bir masa ve üç dört koltuktan başka bir şey görünmüyordu. Merak etti ve içeri girdi:
- Selamünaleyküm ağalar.
- Aleykümselam hemşerim ne istiyorsun?
- Merak ettim acaba burada ne satıyorsunuz?
Köylü ile dalga geçmek isteyen satıcı sırıtarak cevap verdi:
- Eşek satıyoruz.
Köylü de taşı gediğine yerleştirdi:
- Sadece ikiniz misiniz yoksa daha var mı?
HIRSIZ
Hakim, "O butiğe hırsızlık amacıyla tam 4 kez arka arkaya girmişsin..." diye sormuş sanığa..
"Evet efendim.." "Neler çaldın?" "Sadece bir adet elbise efendim.." "Bir elbise?..
Ama dört kere girmişsin?.." "Evet efendim.. İlk üç keresinde karım elbisenin rengini beğenmedi...!
DİL SÜRÇMESİ
Temel askerdedir.
İlk gün komutan gelir ve:
- Benim adım Ali Kırç. Unutmayın Kırç, arada "r" var.
Soyadımı yanlış söyleyen veya dalga geçen olursa yakarım.
Komutan ara sıra askerlere kendi soyadını sorar. En sonunda sıra Temel'e gelir.
- Temel söyle bakalım benim adım ne?
Temel düşünür ama bi türlü hatırlayamaz. O sırada arkadaşı kopya verir:
- Temel unutma arada "r" var.
- Haa hatırladım komutanım. Ali Gört!!!
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