Ev kuşlarına saygım sonsuz...
Dışarı çıkıp bir yer bulmaya çalışmak, arabanız varsa trafik yoksa toplu taşıma belası derken, sizi o kadar iyi anlıyoruz ki...
Dışarıda kendilerini asla rahat hissedemezler. Akılları hep o sıcacık yataklarındadır.
Dışarıdan bir şeyler yemek hiç onlara göre değildir. Evde kendilerine hazırladıklarını iştahla yerler.
Onlara, işten ya da okuldan geldiklerinde şöyle ayaklarını uzatıp bir çay/kahve içmek kadar keyif veren başka bir şey yoktur...
Yaz aylarında sıcaktan sokağa çıkmak istemezler, kış aylarında ise soğuktan dert yanarlar ki oldukça da haklılar!
Çevrelerindeki herkes onları dışarı çıkarmak için sözleşmiştir ama o her zaman galip gelir ve o tatlı yuvasında vakit geçirmeye devam eder.
Gürültüden asla hoşlanmazlar ve akılları hep evdeki sakinlikte kalır.
Eve gidecekleri ana kadar, izleyecekleri dizinin hayalini kurarlar.
Dışarı çıkıp da saçma sapan şeylere para harcayanları asla anlamazlar. Kesinlikle cimri değildirler aksine çok akıllıca bir davranış olduğunu kabullensek iyi olur gibi...
Evleri her zaman inanılmaz düzenlidir çünkü huzurlu bir ortam yaratabilmek için etrafın derli toplu olması şart...
Arkadaşlarını genellikle eve davet ederler ve onlara sürekli dışarı çıkmanın ne kadar gereksiz olduğunu göstermek için ellerinden geleni yaparlar.
Evdeyken asla sıkılmazlar çünkü en güvende ve huzurlu hissettikleri an o andır.
Her zaman ama her zaman evde olmayı tercih edenler, sizi o kadar iyi anlıyoruz ki!
onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Belçika'nın Antwerp şehrinde bir hırsız, 100 milyon kombinasyonlu şifreleme tekniğini çözmüş, özel güvenlik görevlilerini ve sismik hareket sensörlerini ve kızılötesi sıcaklık sensörlerini atlatıp 100 milyon dolarlık bir elmas çalmıştır ve ardından yakalanmıştır.
İlginç olan şu ki, yakalanma sebebi olay yerine bıraktığı yarısı yenmiş sandviçden alınan DNA örnekleridir.
NE KADAR OLDU?
Şanlıurfa'nın Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşların inşa ettiği Abdülkadir Geylani Camisi'nin fahri imamı,minareyi çalalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Temelcik, hayvanat bahçesinde maymun kafesinin önünde, -"Anaa, şu maymun şu adama ne kadar penzeyi" der.
Annesi, "Suss, oyle şey denur mi hiç" der.
Temel, -"Niye, maymun mu kızayi?"
AlkışlıYorum
11 aylık oğluma "Anne nerede?" diye sorulduğunda bana bakıp gülümsüyor ve işaret parmağıyla beni gösteriyor.
"Nerede baba?" sorusu gelince ise babasına bakıyor ve her zaman işaret parmağıyla sobayı gösteriyor.
Babasının bir odun olduğunu daha konuşmayı bile bilmiyorken anlamış olamaz değil mi?
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