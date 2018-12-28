Erkekler sevdiğini neden söylemez?
Reddedilmenin acısını yaşamak istemez. Reddedildiği vakit depresyona girer, aylarca çıkamaz.
Kızın burnunun çok havalarda olması: Bu durum delikanlıyı korkutabilir. Yanına bile yaklaşamazken bir de sevdiğini söylemek çok zor olur.
"Bu kız bana bakmaz" psikolojisi: Kızı gözünde fazla büyütür böyle düşünenler. Alt tarafı kızın tekidir. Atla deve değildir sonuçta. Pek takmamak lazım bunu.
"Sadece arkadaşız" cümlesi: Sadece arkadaşız cümlesi bir erkeğin sevdiği kızdan duymak isteyeceği en son cümledir.
Ağır tahribat yapar. Yaraları sarmak zor olur.
Utangaçlık: Erkeğin önündeki en önemli engellerdendir.
Bir cesareti olsa neler yapacaktır da lanet olası utangaçlık bırakmaz yakasını.
Hatun kişinin bir başkasına platonik aşk beslemesi: Gelir bir de kendisine aşık gence anlatır bunu. Yürekler dağlanır.
Ciğerler pare pare olur.
Maddi sıkıntılar: Kızı bir yerlere götürmek, para harcamak lazım gelir. Şimdiki kızlar parasız adama bakmaz. Çocuk da fukaraysa ne yapsın?
Aşkını kalbine gömer.
"Tüm sihri kaçar" düşüncesi:
Fuzuli sendromu yaşayan gencin sorunudur. Söyleyince aşk bitecek, tüm büyü bozulacak, bir daha aynı şeyleri hissetmeyecek sanır.
"Sevdiğim kız ileride değişir mi?" endişesi:
Hayalinde kusursuz bir karakter vermiştir sevdiği kıza. Bunun değişimini görmek istemez.
Sevdiği haliyle gönlünde yaşasın ister ve duygularını açıklamaz.
Gurur: Ancak, aşkta gurur olmaz. Bunu da bilmek gerekir.
Kendi hisleriyle ilgili şüpheye düşmesi: 'Acaba gerçekten seviyor muyum?' diye düşünür. Eğer duygulardan emin değilse, erkek mutsuz bir ilişkiye başlamak istemez doğal olarak.
Zamanla emin olmaya çalışır.
Kızın zaten bir sevgilisinin olması: Rakip varsa zaten erkek sevse de itiraf etmek, açılmak istemez. Ne kara kedi olmak ister ne de üçüncü kişi. Ancak, bazı kişiler 'Armudun da sapı var ama koparıp yiyoruz' tarzı bir düşünceye sahip olabilirler.
Kızdan bir işaret beklemesi:
O işaretin geldiği pek de görülmüş bir hadise değildir ama...
Daha önce büyük bir aşk acısı çekmiş olması: Ne denli kötü bir durum olduğunu bilir. Aynı acıları yeniden yaşamak istemez.
İlk hamleyi kızdan beklemesi: O hamleyi daha çok bekler. Kızın yerinde yeller eser, o daha beklerken.
Çevre tarafından alay edilme korkusu: Reddedilip de olay duyulursa kendi arkadaşları da kızın arkadaşları geyik muhabbetlerine meze yapar zavallı genci.
Doğru zamanı beklemesi:
O doğru zaman nedense yakın bir zamanda değildir. Ee, insanoğlu kuş misali sonuçta. O kuş da uçar. gider bizimki açılana kadar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Fransız bir adamın insanların gaz kokusundan bıkması sonucu ürettiği hapların kendi deyimiyle güzel bir yılbaşı hediyesi olabileceğini söylüyor.
2 farklı kokusu olan haplar gazı gül kokulu veya çikolata kokulu yapmaktadır. 'The Father Christmas fart pill' adı altında bulabileceğiniz hapların sindirim sistemine de iyi geleceği söylenmektedir.
FIKRA
Öğretmen, telefonla konuşuyordu:
- Demek Ali hasta oldu, okula gelmeyecek...
- Evet gelmeyecek.
-Peki, ben kiminle konuşuyorum?
- Babamla!
FIKRA
- Beyim, merhamet edin, birkaç kuruş sadaka verin...
- Yok.
- Allah rızası için...
- Yok dedik ya!
- On kuruş da olsa yok mu?
- Beş para bile yok!
- Öyleyse sıkış şuraya da beraber dilenelim!
AlkışlıYorum
Geçtiğimiz hafta Çin'deydim. Türk arkadaşlarımla birlikte bilardo salonuna gittik.
Yenilenin, içilenin ardından hesabımızı istedik.
Hesabı masaya bırakan garson kız, bir müddet bizi izledikten sonra kavga ettiğimize karar verip güvenlik görevlilerini çağırdı.
Halbuki her birimiz hesabı ödeme yarışındaydık.
Kibarlıktan da anlamıyor bu Çinliler canım...
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