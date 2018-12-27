Şu erkekler yok mu?
Bir erkek sevdiği işte çalışırsa, çok nadiren işi yüzünden sağlığı bozulur. HONORE DE BALZAC
Aşık bir erkek, evlenene kadar eksiktir. Evlendikten sonra ise bitmiştir. ZSA ZSA GABOR
Dağlar yaklaştıkça daha ulu görünürler ama büyük erkekler bu yönden dağlara benzemezler. LADY BLESSINGTON
Bir erkeğin evi, dışarıdan onun kalesi gibi görünebilir; oysa içeriden daha çok çocuk odasına benzer. CLARE BOOTH LUGE
Erkekler yattıkları her kadını sevmezler, sevdikleri kadınlarla yatmazlar. DIDEROT
Erkekler kalpleriyle değil, düşünceleriyle yaşar. CEHOV
Bütün erkekler koca bebeklerdir. D. H. LAWRENCE
Erkekler kahve gibidirler.
En iyileri zengin ve sıcaktır, sizi bütün gece ayakta tutabilirler. ANONİM
Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir. PISAGOR
Erkekler düşman değildir, onlar da kurbandır. Gerçek düşman kadının kendini inkarıdır. ANONİM
Çoğu erkek, birtakım elbise bile seçemeyecekleri kadar loş ışıkta bir kıza aşık olmuşlardır. MAURICE CHEVALIER
İki erkeğin en çok birleştiği konu, kadınlar hakkında sahip oldukları benzer konulardır. HONORE DE BALZAC
Bir erkek yaşadığı yerde değil sevdiği yerdedir. LATİN ATASÖZÜ
Derinlerdeki hazineler bile, bir kadının aşkına tutsak olmuş bir erkeğin hissettiği rahat kadar değerli değildir. THOMAS MIDDLETON
Erkekler kalem gibidir. Kibar ve nazik ama ham maddesi odundur. Erkekler her çözüm için bir sorun bulurlar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Antik Yunanistan'da insanlar 'idiot' kelimesini, politikayla uğraşmayan insanlar için veya mesleki bir becerisi olmayan insanlar için kullanmaktaydı.
NE KADAR OLDU?
Antalya'da elektriklerin sık sık kesilmesi üzerine Güvenlik Mahallesi sakinleri imam Mevlüt A. ile birlikte "elektrik duasına" çıkalı 17 YIL OLDU
FIKRA
Temel sınavdan çıkan oğluna sordu:
- Uşağum nasi geçti, sorular zor miydi?
Oğlu omzunu silkti ve şahane cevabı verdi:
- Yok babacuğum, sorular kolaydi ama cevaplari çok zor idi.
FIKRA
Adam doktorun karşısına oturdu.
- Durum çok vahim doktor bey, bir dakika önce olan her şeyi unutuveriyorum.
- Peki niçin hatırlamaya çalışmıyorsun?
- Neyi?
AlkışlıYorum
BABAM uzun yıllardır inanılmaz sesli bir şekilde horlar. Her horlayan insan gibi haliyle babam da inanmak istemiyor bu duruma.
Bir gece babam uyurken babamı kameraya çekiyoruz; kendisine izletmek için. Babam kendini izlerken kısa süreli şok sonrasında hemen savunmaya geçiyor:
"Beni kandırıyorsunuz siz, görüntü benim ama ses ayı sesi!"
ASKERLİĞİMİ İstanbul'un en lüks orduevinde yaparken, arkadaşımın ailesine yazdığı mektuptan alıntıdır: ''Bugün de ölmedim anne...'
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yeni ilişkiye başlayacaklar 26 Aralık 2018, Çarşamba EVET birinden hoşlanıyorsun. Hatta o da senden. Eee ilişki start vermek üzere. Fakat nazlanmalar, flörtler, bi...
- Canı sıkılan hatun 25 Aralık 2018, Salı HEMEN kendisinden kaçılması gerekendir. Ne yapacağını bilmeyen sıkıntıdan bir anda mesaj atan bir atmayan bir...
- Burçların şaşırtıcı özellikleri-2 24 Aralık 2018, Pazartesi DÜN teknik bir aksilikten dolayı yayınlayacağımız yazıyı bugün yayınlıyorum. Bu aksaklıktan dolayı özür dilerim. TERAZİ:...
- Erkekleri değiştirmeyin 23 Aralık 2018, Pazar Birçok erkek arkadaşın sıkıntısıdır. Genelde evlilikte ya da uzun süreli ilişkide bunları söylerler. "Ya hiçbir...
- Burçların şaşırtıcı özellikleri-1 22 Aralık 2018, Cumartesi MÜMKÜNÜ yok yapmaz, kesinlikle huyu değil, ömrümde görmedim demeyin, insanoğlu bu; sürprizli koca bir kutu! Gün...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri