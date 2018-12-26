Yeni ilişkiye başlayacaklar
Çattanadak ilişkiye başlıyorsun. Bir dur be, insan evladı bir düşün. Sonra gelip ağlıyorsun "Şerefsiz" diye. Bir bak oluru var mı? Yok abicim illa da balıklama dalıyorsun ilişkiye.
'Eee hadi o zaman bizden hayırlısı demek düşüyor' diyeceğim ama önce 'Benden söylemesi' dediğim şeyler var.
Önce bir oku. Arada mesafe varsa başlama sakın.
Gözden ırak gönülden de ırak. Sonra sora sora Irak'ın başkenti Bağdat'ı bile bulmaya çalışırsın. Şüpheciysen. Abi hiç girme bence.
Şüphe bir virüstür. Kemirir kemirir seni bitirir. Facebook, MSN gibi şifreleri istemeyin.
Mesajlarını karıştırmayın.
Güven ama güvenme de. Bir önceki sevgilinizle gezdiğiniz mekanlara, müdavimi olduğunuz kafelere yeni sevgilinizi götürmeyin.
Garsonlar bazen "Ooo Ayşe'cim ya da Nuri'cim, hoşgeldin, yengemiz ya da eniştemiz yok mu?" gibi bir mallık yapabiliyor, gününüzün içine edebiliyor. Tebdil-i mekanda ferahlık vardır hem. Karşınızdaki insan mükemmel değildir ama siz de mükemmel değilsiniz. Trip atmaya sizin gelmeyeceğiniz gibi o da gelmez. Sürekli sizi eğlendirmesini beklemeyin, insanız sonuçta. Hep gül, hep güldür nereye kadar. Hiçbir ilişki sonsuza dek mutlu sürmez.
Sürerse zaten iki taraftan birinde sorun vardır.
Arkadaşlarınız hakkında atıp tutmayın. Özel günleri unuttu diye dünyayı başına geçirmeyin, ya unutan siz olsaydınız.
Eski sevgilinizi unutun yeter, gerisi hallolur.
En önemli şeyi unuttum.
Başlamak bitirmenin yarısıdır.
Ama bir gün bitecek diye de ilişkiye başlamayın. Haa sevgili adayının medeni hali de çok önemli...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika Minnesota'da, Nicholas Wig adındaki hırsız, girdiği bir evdeki bilgisayardan kendi Facebook'unu açtı ancak çıkış yapmadan evden çıktı. Eve gelen polisler Facebook sayfasını görünce, Nicholas'ı yakaladılar.
NE KADAR OLDU?
Adana'daki yoğun mangal dumanı yüzünden bir uçak 35 dakika geç ineli 3 YIL OLDU
FIKRA
Temel'in karnesindeki zayıfları gören annesi sinirli sinirli bağırır:
- Ha bu nedur?
Geçen yıl sinif birincisudun, bu yıl sonuncu olmişsun!
Temel gayet sakin cevaplar: - Anacuğum geçen yıl sen çok sevinmiştun. Bırak bu yıl da başka analar sevinsun da!
FIKRA
Misafir, küçük kıza sordu:
- Büyüyüp, annen kadar olunca ne yapacaksın bakalım?
- Rejim yapacağım teyze.
AlkışlıYorum
TELEFONDA konuşurken, ''Hayatım çok rahatsızım; pizza yiyelim bu akşam'' diyorum.
"Tamam canım, sorun değil" diyor.
Akşam eve gelince ise beni hiç ama hiç şaşırtmayan sorusu geliyor:
"Eeee... Hani yapmadın mı pizzayı?"
HER hapşırdığımda direksiyon hakimiyetimi kaybediyorum, çok yaşarım inşallah!
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