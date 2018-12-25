Canı sıkılan hatun
Ne yapacağını bilmeyen sıkıntıdan bir anda mesaj atan bir atmayan bir tuhaf tiptir.
Canı sıkılmış kızdan daha tehlikeli olan bir şey varsa o da gece Afrika'da yanına gelen sırtlan, aslan vs.'dir herhalde.
Köpekbalığı da olabilir.
Canı sıkılan kadınlar nasıldır?
Evdeyse pijama giyer ve TV izler. Dakikada 1245 kelime konuşabilen kadındır. Ne konuştuğu ise bu kadın için önemsizdir, maksat bir şeyler anlatmaktır çünkü. Yapması gereken bir sürü iş, okuması gereken bir dolu şey olmasına rağmen mucize bekleyendir.
Evinin her köşesini dip bucak temizleyen kadındır. Değişik tarifleri hayata geçirmek için tarif kitaplarını karıştırır durur. Oje süren kadındır. Canı sıkılmamış bir kadın oje süremez.
Bu oje sürmek yoğun anla veya acele halinde en yapılmayacak şeydir, sadece fiziksel zorluğu değil psikolojik zorlukları da vardır bunun.
"Yanlış sürersem", "Sağ elime iyi süremem ki şimdi", "Ya topaklanırsa", "Silsem kenarlarda kalacak, itina ister" vs. düşüncelerin olmadığı tek an can sıkıntısı halidir. Karnı acıkan, bitter çikolata ve koca bir kap dondurma yiyen kadındır. Canı sıkıldığı için koşarak kredi kartının limitine kadar alışveriş yapan kadındır. Kuaföre gidip saçlarına şekil verince kendini baştan yarattığını düşünen kadındır.
PEKİ NE İSTERLER?
Mutsuzluk nedeni yokluk ise zaten. O halde var olmasını ister. Limitsiz bir kredi kartı ile alışveriş yapmak ister. Kiloluk dondurma, yanında çikolata sos, birkaç paket de sigara.. Ha bir de Türk kahvesi... Olabildiğince arkadaş gazına ihtiyacı vardır. En azından kafa dağıtır. Çevresinde mutluluk veren insanlar ister.
İnzivaya çekilmek de isteyebilir.
İlgi... Sonra da bol bulduğu ilgiden sıkılır ve rahat bırakılmak ister. Kısır döngü... Kuaförde onu bekleyen makyöz, saç kesim uzmanı... Ağlamak için yalnızlık, Sezen Aksu şarkıları dinlemek ister. Eğer canı sıkılan kadın eşiniz ya da sevgiliniz ise ve onu seviyorsanız. Kredi kartınızı bırakın yoksa kurtuluşunuz yoktur.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiliz bir futbolcu (yarı profesyonel) olan Rory Curtis, korkunç bir trafik kazasına karışmış ve kafasından (beyninden) hasar görmüştür.
6 gün boyunca komada kalan Rory uyanıp aynaya baktığında büyük bir şok geçirmiştir.
Kendisini ünlü Hollywood oyuncusu Matthew McConaughey sanmaktadır ama aynada gördüğü kişi kendisidir.
Ayrıca Rory'nin gariplikleri bununla bitmiyor. Kendisi en son 12 sene önce Fransızca dersi görmesine rağmen komadan uyandığında akıcı şekilde Fransızca konuşabiliyordu.
NE KADAR OLDU?
Manisa'da oturan 34 yaşındaki Mustafa Ergun, Facebook'ta oynadığı "Farmville" adlı oyunundan etkilenerek çiftçi olalı 8 YIL OLDU
FIKRA
Hırsız elinde tavukla suçüstü yakalanır.
Mahkemeye çıkar.
Hakim: Elinde tavukla, kümesten çıkarken yakalanmışsın.
Diyeceğin var mı?
Hırsız: Var...
Avukat istiyorum.
Hakim: Oğlum, sen kümese girmedin mi?
Hırsız: Girdim.
Hakim: Tavuk çalmadın mı?
Hırsız: Çaldım.
Hakim: Kümesten çıkarken de yakalanmadın mı?
Hırsız: Yakalandım.
Hakim: Eeeee.
Avukat gelip neyini savunacak senin?
Hırsız: Ben de onu merak ediyorum.
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