Burçların şaşırtıcı özellikleri-2
TERAZİ: O uyumlu, barışçıl, paylaşımcı Terazi, ilişki söz konusu olduğunda bambaşka birine dönüşebilir. Karşınızda sevgilisinin boynuna pranga geçiren, zincirleri kendine sıkı sıkıya bağlayan, saplantılı Terazi!
Bazen o tatlı diliyle tüm yılanları deliğinden çıkaran hali, fazla iyiliği yüzünden kapılıp gittiğiniz hayatında sizi çileden çıkarabilir.
AKREP: Yüzünü sekizinci maskenin altına gizleyen, dipsiz kuyulardan seslenen, ensende yürüyüp soluğunu hissettirmeyen Akrep, gücünün şüphesiz farkında olsun, tüm kostümlerini yırtar, kendini nerede sakladığını unutmadıysa, alenen karşına geçip savaş ilan eder. O ana dek kazdığı tüm kuyuları bir çırpıda örter ve umulmadık bir açık yüreklilikle düelloya gelir!
YAY: Dünya kültürlerine karşı duyduğu sempati ve geliştirdiği yüksek empati kabiliyetleri ile tüm dinlere ve felsefelere hassasiyet geliştiren Yay'ın fanatikliği pistir! Ağzından köpükler eşliğinde hakaretler çıkan, karşı takım taraftarlarını hırpalayan, vahşi bir holigana dönüşebilir! Kendi inançlarına ters düşen fikirlere hoşgörüsüz davranabilir!
OĞLAK: Sululuktan hiç haz etmeyen, ciddiyetiyle nam salan Oğlak, çıkarları söz konusu olduğunda şaşılacak derecede sevimli olabilir. Bu yeni cana yakın arkadaş, gönülleri çelen gizli şımarık, ağızları açık bırakır.
Kendilerini çok duygusal zanneden Oğlak'ların toplasanız üç duyguları vardır.
KOVA: "Geçmiş çoktan geçmiş, gelecekse sürprizlerle dolu" düsturuyla yaşayan Kova'ları kimi zaman kazık çaktıkları geçmişten koparıp alamazsınız. Bir arpa boyu yol gitmemiş, söylemlerinde bir harf değiştirmemiş, her ne yaşadılarsa orada sonsuza dek kalmış olabilirler.
BALIK: O duygularında yüzen Balık'lar açık denizlere yol alır, geride kalanlar kayıp duygularıyla şaşırtır. Daima hayatın sillesini yemiş, kader mahkumu olduklarına yüksek inançla yaşayan Balık'lar, inanılmaz bencil olabilirler. Fedakarlık nedir unutur, oldukça kabalaşırlar!
askmoyra.com.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Birçok kadının daha küçük yaşlardan itibaren düşündüren konu kırışıklardır.
Tess Christian bu konuya 10 yaşındayken çözüm bulmuş ve hiç gülmemeye karar vermiştir.
Yani tam 40 sene hiç gülmemiş.
NE KADAR OLDU?
Çin'de evlenmek üzere olan gelinle damadın nikahını basan damadın gay sevgilisinin, damadı kaçıralı 8 YIL OLDU
FIKRA
Amerika'da adamın biri normal işine giderken birden anormal bir trafiğin içine düşer, ama trafik bir milimetre bile kıpırdamamaktadır.
Bir süre sonra yandaki cama birisinin tıkladığını görür ve camı açar ve "Ne var acaba" der.
- Teröristler Trump'ı yakaladılar, eğer 10 milyon dolar verilmezse, üstüne benzin döküp yakacaklarmış. İşte onun için, herkesten biraz yardım alıyoruz...
- İnsanlar ne kadar veriyor ortalama olarak?
- Valla yaklaşık olarak 5'er litre!!!
AlkışlıYorum
"Eşiniz ile akrabalık var mı?" diye sorduğumda "Var ebe hanım..." diyen, "Neyiniz oluyor?" diye devam ettiğimde ise "Kocam oluyor" diyen hastaya, huzurlarınızda magmada doğum yaptırmak istiyorum.
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