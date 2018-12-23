Erkekleri değiştirmeyin
Böyleyim kabul etsin artık..." Bu çırpınışları iki taraftan da size aktarmaya çalışacağım.
ERKEKLERİN İSYANI
Son derece boş, nafile bir çabadır. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağı, daha erkek milleti doğarken bellidir. Kadınlar için de aynı şey geçerlidir ama erkeklerin böyle bir çabası yoktur. Bize ne kardeşim nasılsan öylesindir işte.
Böyle boş çabalarla kendilerini zaman zaman çok gülünç durumlarada düşürmektedir bu kadın milleti. Halbuki ellerindekini kabullenseler, onu sevseler, böyle girişimlerde bulunup hem kendilerini hem erkekleri germeseler hayat çok daha güzel geçecek. Kadın milleti doğup, yaşayıp sonra da öldüğümüz bu hayata çok fazla anlam yüklüyorlar ondan böyle oluyor. Yapmayın yazık size. Değiştirmeye çalıştığın adamın kötü yönde değişmesiyle, eskiye dönüştürmeye çalışma çabası haline de gelebilir.
Ne olursa olsun sonuç başarısızlıktır... Özellikle de babasına benzeyen kişilerle olan uğraşlardır. Psikolojik sebebi de vardır bunun aslında.
Meğer boşuna uğraşılmıyormuş.
Aslen babasında sevmediği , istemediği ya da sorun gördüğü özellikleri malum babasını değiştiremeyeceğini bildiği için sevgilisinde uygulamaya koyuveriyormuş insan.
KADININ CEVABI
Kadının erkeği her şeye rağmen sevdiğini gösterir. Eğer bu konuda bir uğraşı yoksa bir şeyler bitmiş demektir.
Uygun koşullar altında çok da boş olmayan çaba. 30 yaşına merdiven dayamış evlenilecek erkek sentezlemeye çalısan kadın hareketi de denilebilir.
Adam etme çabası da denilebilir ya da odundur yontuyordur. Bu kadınlardan çok iyi marangoz olacağını gösterir. Ayrıca sadece kadınların yaptığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pek çok erkek de hayatındaki kadını istediği kalıba sokmaya çalışıyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerika'nın San Francisco, Kaliforniya ve İllinois eyelatlerinde 1860 ile 1970 yılları arası, Ugly law (çirkin yasası) çirkin görünümlü insanların dışarı çıkması yasağı varmış. Eğer çirkin birisi dışarıda görülürse 50$ ceza ödemelidir.
NE KADAR OLDU?
1800 yıl önce yaşamış bir gladyatöre ait olduğu tespit edilen mezar taşında, "Beni hakem hatası öldürdü!" yazdığı ortaya çıkalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Komiser, pek telaşlı bir kadın sesi tarafından o yakınlardaki bir adrese çağırılmıştı.
Söz konusu ev soyulmuştu.
Komiser de evin hanımına birkaç sual sorduktan sonra 'Anlayamadığım bir nokta var, hanımefendi' dedi.
-Ne gibi?
-Beni hırsızlıktan altı saat sonra çağırdınız. Halbuki her şeyin yerlerde olduğunu, bütün çekmecelerin çekildiğini bütün dolapların kapılarının açık olduğunu söylüyorsunuz. Bu manzarayı görünce soyulduğunuz hemen aklınıza gelmedi mi?
-Hayır. Kocamın bir kravat aradığını sandım.
AlkışlıYorum
Bir iş için şirket aracıyla Trabzon'a gidiyoruz. Toplantı için zamanımız var ve biz Sümela Manastırı'nı ziyaret etmek istiyoruz.
Trafik ışıklarında durup aracın camını açıyorum ve yandaki araca "Sümela Manastırı'na nasıl gidebiliriz?" diye soruyorum.
"Karşıdan minibüsler kalkıyor" diye cevap alıyorum.
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