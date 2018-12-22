Burçların şaşırtıcı özellikleri-1
KOÇ: Yılların galibi, mücadelelerin aranan adamı, beş yaşında çocukla yenişen, seksen yaşında bir ayağı çukurda dedeyle utanmayıp kavgaya tutuşan, mücadele dendi mi akan suları barajlara toplayan galibiyet yeminli Koç, gün gelir bükemediği bileği öper. Olmaz demeyin! Adil dövüşten yana olan Koç, var gücüyle savaşmış, elinden geleni yapmış, yine de nasıl bir babayiğide denk gelmiş de yenilmişse, hakkını verir!
Bileğinin hakkıyla kaybettiyse saygı duymayı iyi bilir!
BOĞA: O sadece gördüğüne inanan, asırlar önce düştüğü keyfinden bir el tutup kalkmayan Boğa'nın da an gelir sabır taşı çatlar. İhanet onu çileden çıkarır!
Sarsılan güveni karşısında dağlar durmaz, oturan denen Boğa yollara düşer, taş bayır dinlemez, üstüm battı, uykum kaçtı demez, dikenlerde yatar da yine o ipliği pazara çıkarır. Risk almayı günahı kadar sevmeyen Boğa'dan günün sözü; şimdi onlar düşünsün!
İKİZLER: İkizler'den her şey beklenir! 'Şöyle yapsalar çok şaşırırız, böyle olsalar şok oluruz' deyip birbirimizi kandırmayalım.
İkizlerdir ne yapsa yeridir.
YENGEÇ: Sevdiklerinin şefkatli barınağı, korumacı, duygusal Yengeç, zannettiğimiz gibi herkese karşı merhametli değildir. Konu canı ailesi, biricik sevgilisi olunca, diğerlerine karşı kılıçlarını kuşanmış soğuk kanlı bir savaşçı oluverir. Kendi sevdiklerini doyurmak için gün gelir başkalarını aç bırakır!
ASLAN: Kibrinden inşa ettiği koca tahtında bir ömür geçiren, burnu düşse tenezzül edip almayan, en çok kendini seven Aslan, ondan güçsüz olduğuna eminse karşısındaki, uysal bir kedi olur, yükseklerde uçmaz, alttan alır. Acizlerin kurtarıcısı olur, merhamet yumağıyla sarar.
BAŞAK: Yılların mükemmeliyetçisi, düzenlerin efendisi, eleştirilerin uzman kişisi Başak, an gelir sert bir kayaya toslar ve kendi dağınığında kaybolur. Şu dillere destan çöp evleri duymayanımız yoktur.
Yılların Başak'ını kaybettiyseniz, ortalığı biraz karıştırın, bir yığının altında bulabilirsiniz.
YARIN: DİĞER BURÇLAR askmoyra.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1986 Fransa'da banka soymaktan hapse girmiş Michel Vaujour'un karısı, eşini hapisten kaçırmak için kendi başına helikopter kullanmayı öğrenmiştir ve bir helikopter kiralayarak kocasını hapishanenin çatısından kaçırmayı başarmıştır.
NE KADAR OLDU?
Hindistan'da "Pakistan Bayrağı" yasaklanınca: bir Müslüman, Hindistan halkının kutsal saydığı ve dokunamadığı ineklerin üzerine Pakistan Bayrağı çizerek Hindistan devletini çaresiz bırakalı 2 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
Araba kullanmayı yeni öğrendiğim zamanlar... Kocamla (o zamanlar sevgilim) sık sık şehir dışına çıkıp pratik yapıyorum.
Önce bir köyün içinden geçmek gerekiyor. Ne zaman köye girsek kahvenin karşısında stop ettiriyorum arabayı. Sonra panik oluyorum, terliyorum, çalıştıramıyorum.
Malum kahvenin önünde oturan amcalar seyirci pozisyonunda pür dikkat beni izliyor.
Ne zaman o noktaya gelsem istisnasız aynı şey oluyor. Aradan yıllar geçti, arabayı birçok erkekten daha iyi kullanabilecek kadar ustalaştım.
Geçen yolumuz düştü o köye. Aynı noktada araba stop etti. Kahveci çıktı neşeyle bağırarak.
"Ooo abla, özlemiştik seni..."
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