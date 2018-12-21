Kavgada sevgililerin rolü
Anlaşamamak ya da kavga etmek gayet normaldir.
Tabii ki kavga eylemini savunmuyoruz ama minimum boyutta yaşanmasını tavsiye ediyoruz. İçine atıp sinsice zehirlenmeyi tercih etmek yerine sorunları dile dökmektir, paylaşımdır bir nevi. Ölçülü olmak kaydıyla iyidir iyi.
Şüphesiz ki, sevgililer birbirini sevdiği için kavga ederler ve eğer kavga etmek; getirisi yoksa kendi doğasına aykırıdır.
Zira kavga etmek, bir sonraki kavgaları engellemek için vardır.
ERKEĞİN ROLÜ:
Erkeğin haklı olduğu kesin olsa da gene en sonunda suçlu duruma düştüğü, suçlu düşen erkeğin bir anda 'Lan o da haklı galiba' bile diyebildiği, eğer sağlam bir ilişkiyse fazla sorun olmayan, tabii boyutunun aşmaması koşuluyla küçük kavgaların sevgiyi bile pekiştireceği olaydır. Belli bir süre sonra kavga aklına gelince "Ben niye özür diledim lan?" der kendi kendine. Genellikle kavgayı erkek başlatıyorsa başlıca nedeni kıyafet olabilir. Alışveriş konusu da ikiliyi ayıran özelliklerdir.
Kadının fazla ilgi istemesi bile kavga nedenlerindendir.
Kadının onu eleştirmesi erkeklik egosunu yitirdiği anlamına gelir ve hemen "Ben böyleyim, beni böyle kabul et" kavgasına dönüştürebilir.
KADININ ROLÜ:
Kavgada her zaman haklıdır.
Allem eder kullem eder, bir şekilde haklı çıkmayı başarır.
Haksızsa bile kavgadan galip çıktıktan sonra mutlaka kendine özür diletmeyi bilir.
Dakika da 300 kelimeyi yan yana getirerek hipnoz yeteneği sağlar.
Bazı tezatları vardır. Mesela ilgi isterler. Adamdan sabah uyanır uyanmaz telefonla konuşmasını ister.
Adam bu görevi yerine getirmiyorsa kavga nedenidir.
Getiriyorsa belli bir süre sonra "Sabahın köründe beni uyandırıyorsun" diye sizinle kavga edebilir.
Sonuç olarak kavgayı tasvip etmiyoruz. Ama bir şekilde kavga edeceksiniz. Unutmayın kavgadan haklı çıkar ama sözüm erkeklere, işiniz çok zor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Reg Spiers, 1960'lı yıllarda bir iş için Londra'ya gitmiştir.
Londra'da cüzdanını çaldırınca hiç parası kalmamıştır ancak kızının doğum gününe yetişmek isteyen baba, Londra'daki bir arkadaşından kendisine bir sandık yapmasını istemiştir.
1.5 metreye, 0.9 metre ve 0.75 metre boyutlarındaki sandığın içine kemer ve tutunacak yer ayarlayıp konserve ve suyla kendisini İngiltere, Londra'dan, Avustralya, Perth'e kargolamıştır, parası olmadığı için adrese teslim edilince ödemeli şekilde ve aslında uydurma olan bir şirkete içinde boya olduğu söylenerek kargolanmıştır.
NE KADAR OLDU?
Adana'da 17 yaşındaki şahıs, aşık olduğu hemşireyi görebilmek için kendisini meslek lisesinde okuyor gibi gösterip stajyer gibi çalıştığı ortaya çıkalı 3 YIL OLDU
FIKRA
Amerika Birleşik Devletleri'nde, tröst noktasına gelmiş bir yazılım şirketinin insan kaynakları departmanında yapılan bir iş görüşmesidir:
- İş için başvuranlara aynı soruyu soruyorum hep.
- Bir tilkiyle iki tavuğun var.
Irmakta karşı kıyıya geçireceksin. Her kerede kayığa sadece birini alabilirsin.
Tilki yalnız kalırsa tavukları yer...
- Hmmmm. Hayat sigortası yaptırır, tavukları kızartır yer, suçu tilkiye atarım.
- Bugün başlayabilir misin?
AlkışlıYorum
Lütfen bir alkış da benim anneme zira kendisi geçen gün televizyonda zap yaparken, Kuşum Aydın ve Fatih Ürek'i görünce, "Ben bunları çok severim, mankenlerle falan dedikoduları çıkmıyor, terbiyeli çocuklar" dedi.
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