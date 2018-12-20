Modern çağın en çok söylenen yalanları
Canım aramışsın, telefon şarjdaydı duymadım.
Sistem gitti.
Mail attım daha cevap gelmedi.
Telefonla ulaşılan ustanın işinin 5 dakikaya bitiyor olmasıdır.
Aslında çok da yemiyorum ama, bilmem neden kilo alıyorum?
Onun da çok selamı var.
Aşkım metrodayım, trafik var.
Paket bitsin sigarayı bırakıyorum.
Biz sizi ararız.
+ İngilizce seviyeniz?
- Orta işte ya...
Kanka aramışsın görmedim.
Şu anda 70 milyon sizi izliyor.
Rahmetliyi nasıl bilirdiniz?
- İyi bilirdik.
Annem: Öğlen oldu hadi kalk (08:00)
Kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum.
Parasından değil.
Valla bak.
Aşkım tünele giriyorum.
Sadece uyuyacağız.
Ben kimsenin dedikodusunu yapmam.
Vize konuları dahil değil.
Bir yerden para bekliyorum.
Mutlaka görüşelim.
eksisozluk.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kopya çekmek Hindistan'ın genelinde bulunan büyük bir sorun ancak Bihar eyaletindeki liseye giriş sınavında bu sorun başka bir boyuta taşındı.
Çocuklarını sınava getiren aileler 4 katlı binaya tırmanıp pencereden çocuklarına kopya verdi. Bazı aileler ise kopyaları uçak yapıp pencereden içeri attı. Bakanlık 500 öğrenciyi sınavdan men etti.
NE KADAR OLDU?
İngiltere'de, güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, parmağındaki siğilden kurtulmak için parmağına tabancayla ateş edeli 7 YIL OLDU
FIKRA
Temel'e bir gün sormuşlar:
- Sen evlenirken alacağın kadının güzel mi yoksa aptal mı olmasını tercih edersin?
Temel de hiç düşünmeden, "Tabii ki aptalu" demiş.
Sormuşlar:
- Neden?
Temel de, "Cüzelluk geçici ama aptalluk kalucu" demiş...
AlkışlıYorum
MİNİĞİMLE resim çizmek istiyoruz ve çantamdan kalemler alabileceğini söylüyorum. Ama yanlış kalemleri aldığını görünce uyarıyorum:
"Hayır o olmaz, o göz için. O da dudak için.
Yok o da olmaz, o da kaş için." Kafası karışan miniğim soruyor:
"Teyze üniversite nasıl bir yer ki?"
GÜNLÜK sütümüzü içtik, ne kadar uzamış diye boyunu ölçüyoruz oğlumun.
Bana minnettar bakışlar ile bakıyor "İyi ki kısa boylu bir annem var, çabucak boyuna gelebileceğim" diyor.
Dost acı mı söyler, yoksa gerçekler acı mıdır? Kral da çıplak biliyoruz ama çocuklar neden bu kadar dürüstler böyle?
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