“Kimse beni anlamıyor” insanı
Öncelikle bu arkadaşlarımız aslında "Kimse beni anlamıyor!" diyerek zor günler geçirdiklerinin sinyalini vermeye çalışır.
Genellikle ergenlik çağlarında kullanılan bu cümle daha sonraki yaşlarda da kendini bir türlü anlatamayan insanlar tarafından kullanılır.
Yalan yok her zaman haklı olduklarını düşünürler.
Aaa o da ne! Akıllarına hiç kendilerini doğru bir şekilde anlatamadıkları ihtimali gelmez.
Burada da biraz öz eleştiri mekanizması devreye girmesi gerekiyor sanki...
Bu depresif arkadaşlarımız kendilerini de rahatlıkla anlattıklarını düşünürler.
Ee bu cümleyi sarf ediyorsa da yalnızlıktan biraz yakınıyordur. "Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla" gibi bir mesaj veriyor olabilirler.
Bazen de kendilerini anlayamayıp aslında büyük bir yanılgıya düşerler.
Bu cümleyi kullanan kişilerin yakın zamanlarda çevresiyle arasını bozması da kuvvetle muhtemeldir.
Açık açık ilgi de istiyor olabilirler. Diyoruz ya bu cümlede bir sürü gizli mesaj barınıyor...
"Sen bu hayatı yaşamaya geldin, kimsenin seni anlaması için değil" sözü onlar için geçerli değildir. Ne olursa olsun o söylenenler anlaşılacak arkadaş!
Çevrelerindeki herkesi anlayıp anlamadıkları da meçhul bu insanlarımızın...
Ortalıkta patlamaya hazır bomba gibi dolaşırlar. Bu cümleyi kuran yakınlarınızın yanında biraz ne dediğinize dikkat edin.
Son olarak, bir süre sonra kimseye kendilerini anlatmak zorunda olmadıklarını anlarlar ve o saatten sonra da derin bir nefes alırlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1 Nisan 1962 yılında, o zamanlar İsveç'in tek kanalı olan SVT, haber bülteninden hemen sonra TV ekranlarının önüne naylon gerilmesi durumunda TV'lerin renkli olacağını duyurmuştur.
Neredeyse tüm İsveç bu şakayı gerçek sanmış ve denemiştir.
NE KADAR OLDU?
Adana'da seçimlere bağımsız aday olarak giren Hakan Bülent Yardımcı'nın oy kullandığı sandıktan kendisine 0 oy çıkalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Temel bir şirkette otobüs şoförüymüş. Bir gün otobüsle şarampolden aşağı yuvarlanmış.
Otobüsten tek sağ Temel çıkmış.
Ambulansta sormuşlar:
- Kaza nasıl oldu?
Temel de:
- Otobüsle cideydum ki iki koyin karşima çiktu, ben de kaza yaptum.
Ambulanstakiler çıkışmışlar:
- Lan salak koyunları ezseydin de yolcular ölmeseydi!
Temel doğrularak cevap vermiş:
- Ben da öyle yaptum. Pirinci koyinu hakladum, ikincisi şarampole kaçtu!
AlkışlıYorum
Babamı namaz kılmış, dua ederken görünce "Benim için de dua et" deyiveriyorum ve babamın cevabıyla dumur oluyorum:
"Kendisi nerede derse ne diyeyim?"
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