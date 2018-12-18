Evlilikte değişenler
Maddi sorunlar: Genelde erkeklerin evlilikteki şekilleri ATM'dir. Bekarlığındaki har vurup harman savurması rahat ve relax olması evliliğinde eski hayatını özletir. Çünkü erkekler evdeki matematiksel hesaplar konusunda çok başarılı değildir. Kadınlar ise evlenmeden önceki hayatına devam etmek ister. Hesap-kitap konusunu erkek yaptığından umurunda değildir. Aynı pahalı kozmetik ürünler kullanılır. Aynı pahalı kıyafetler alınır.
Kişilik kayması: Evlenmeden önce lord görünümünde olan erkek, evlendikten sonra metamorfoz geçirmiş gibi eski benliğine döner. "Evlendim bi kere bana artık bağlı zaten" diye düşünür.
Evlenmeden önceki yaptığı onca şey kaybolur. Fred Çakmaktaş bile daha bi kibar durur yanında.
Kadın ise lord gördüğü adamın 'kaptan mağara' adamından farklı olmadığını fark ettiğinde işler değişir.
Size lord gibi davranan kadın emir kiplerini kullanmaya başlayarak sizi sıradanlaştırır. Bu arada erkekler için de 'lady' olan kızlar, evlenince giyim konusunda bekarlığındaki dikkati göstermezler.
Kadınların kendine bakmamasını gören erkek adamlar ise karşısındakinden sıkılmaya başlayarak portföyünü genişletmek ister.
Şiddet: Mağara adamlarından beri değişmeyen durumdur.
Sinirlenince evdeki durumu lehine çevirmek için ses yükselmesi ve duvara veya masaya yumruk gibi gösteriler yapar. Ama bu durum hiçbir zaman lehlerinde sona ermez. Aslında kadın için güzel bir kanıttır.
Baskı rejimi: Ataerkil yapıyı benimseyen erkek birey evde baskı rejimi uygular. Erkeğin sözü kesilmez, erkek ne derse o olur, cart curt... Kadın bir süre sonra isyan bayrağını çeker doğal olarak.
Aslında ataerkil bir toplum olarak görülsekte evde hep son kararı annemiz verirdi. Hatırlayın! Yani biz aslında gizli bir şekilde anaerkil bir toplumuz. Özellikle iş hayatında iki tarafta çalışıyorsa erkek eskiden maddi gücü elinde tuttuğu için sözü geçiyordu. Şimdi kadın da çalışıyor geçmiş olsun. Bu güç de erkeklerin elinden gitti.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
14 Nisan Güney Kore'de Black Day olarak bilinir. Black Day'de bütün sevgilisi olmayan insanlar toplanıp Jjajangmyeon (siyah fasulye soslu noodle) yiyerek bugünü kutlarlar.
Kutlamak biraz mutlu bir eylem gibi görünse de aslında bir çeşit hüzünlü bir kutlamadır bu.
NE KADAR OLDU?
Otomobil aküsü çalan hırsız, hakimin beraat kararını yanlış anlayıp hakime küfredince tutuklanıp cezaevine gönderileli 8 YIL OLDU
FIKRA
Adam otele gelip resepsiyona kaydını yaptırırken görevli sordu:
- Sabah sizi kaçta uyandırmamızı istersiniz?
Adam başını salladı:
- Hiç gereği yok.
Ben her sabah saat beşte kendim uyanırım.
Resepsiyondaki görevlinin yüzü güldü:
- Aman ne iyi.
Lütfen uyandığınız zaman bizi de uyandırır mısınız?..
AlkışlıYorum
İnternette bir haber "Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki bir barda, aldığı aşırı alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu fazla kaçıran Rus kadın turist, piste çıkıp soyunmaya başlayınca güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarıldı." Ve yurdum insanının haberin altına yazdığı yorumu:
"Güvenlikçileri şiddetle kınıyoruz" Ben bu ülkeyi seviyorum.
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