Öldürmeyen Allah öldürmüyor
2 Aralık 1979'da hayatını sonlandırmaya karar veriyor.
Sebepleri tahmin edersiniz, işinden atılmış ve kirasını ödeyemiyor. Ev sahibi de onu ve 10 yaşındaki oğlunu evden atmakla tehdit edip duruyor.
Girdiği derin depresyon onu Empire State Building'e gönderiyor. Manhattan'da bulunan ve 1932'de inşaatı tamamlanan binanın yüksekliği 381 metre (anteniyle beraber 443.2) ve kendisi 102 kattan oluşuyor. 1947 yılında manzara platformuna 3 metre yükseklikte korkuluk yapılmış, buna rağmen buradan, bugüne kadar 30'un üstünde kişi atlayarak intihar girişiminde bulunuyor. Bunlardan biri ise Evita...
2 Aralık pazar akşamı Adams Bronx'tan Manhattan'daki ışıkları merak ediyor. "Çok güzellerdi ve onlara ulaşmak ve dokunmak istedim" diyor kendisi (Bunlar hep depresyon tabii). 86. kata çıkıyor ve korkuluğun üzerinden atlıyor.
Ama inanılmaz bir şey oluyor.
Atladıktan hemen sonra, o günün şiddetli rüzgarı (37- 61 km/s hızındaymış) onu bir kat aşağıya, 85. kata fırlatıyor ve geri doğru iterek düşmesine engel oluyor. O sırada binada güvenlik görevlisi olarak çalışan Frank Clark kadının sesini duyuyor ve onu korkuluğun oradan içeri çekiyor. İnanması zor ama Bellvue Hastanesi'ne götürülen Evita da sadece leğen kemiği kırığı tespit ediliyor. Rüzgar sayesinde kurtuluyor.
"Tek hatırladığım korkmayacak kadar acı çektiğimdi" demiş bu kurtuluştan sonra. Ne yazıktır ki bundan sonra kendisine ne olduğu bilinmiyor. Umarız yenilenmiş bir hayat görüşüyle yaşamına devam etmiş ve şansı dönmüştür. eksiseyler.com
LUZÜMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de öğrenci olan ve 2 yıldır Korece öğrenen Rhiannon Brooksbank, Korece'de çok sık kullanılan 'L' sesini telaffuz edemediği için Korece konuşmakta sıkıntı yaşıyor ve bu bir yabancı gibi konuşmasına neden oluyordu, ancak geçirdiği kısa ameliyat sonrası dili 1 santimetre uzatılan kız, artık Korece'yi ana dili gibi konuşabildiğini söylüyor.
NE KADAR OLDU?
Adana'daki esrar operasyonunda girilen mahallenin duvarına "Torbacı aranıyor günlük 100 lira" iş ilanı verilerek ekonomiye ve işsizliğe olumlu katkı yapılalı 2 YIL OLDU
FIKRA
Kayserili bir bakkalın ölüm döşeğindeki son sözleri:
- Karıcığım burada mısın?
- Tabii ki canım seni hiç yalnız bırakır mıyım?
- Oğlum Ahmet sen burada mısın peki?
- Evet babacım.
- Kızım Rabia'ya haber verdiniz mi?
- Ben de buradayım babacım sen merak etme...
- Allah belanızı vermesin, hepiniz buradasınız da bakkala kim bakıyoo :D
AlkışlıYorum
Bir alkış da mesleki anons ekipmanlarını her fırsatta kullanan polis abilerimize gelsin. Zira tıklım tıklım dolu olan otobüse bindiğimizde, "Kaptan, basen dışarıda kaldı, kapatma kapıyı, sıkışacak!
Kapatmaa!" diye bağırmak suretiyle kız arkadaşımı depresyona soktu kendileri!
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