Asrın telesekreter mesajı
Burada okuyan çocukların velileri, bütün okulu ve öğretmenleri dava ediyor, çünkü bütün dönem boyunca 15 ile 30 gün arasında devamsızlık yaptıkları halde çocuklarının derslerden kalmalarını kabul etmiyorlar.
Velilerin neredeyse tehdide varan itirazlarıyla baş edemeyen okul yönetimi, en sonunda telesekreter mesajını aşağıdaki şekilde değiştiriyor ve "YILIN TELESEKRETER MESAJI" ödülünü kazanıyor.
"Merhaba! Pacific Palisades'e hoşgeldiniz. Bu bir otomatik mesajdır. Lütfen seçenekleri tek tek dinleyerek istediğiniz departmanla ilgili tuşa basınız.
Çocuğunuzun neden devamsızlık yaptığı konusunda yalan söylemek için 1'e...
Çocuğunuzun neden ödevlerini yapmadığı konusunda yalan söylemek için 2'ye...
Bizim hangi konularda işe yaramadığımızı belirtmek için 3'e...
Evinize gönderilen ve alıcı imzanız üzerinde olduğu halde almadığınızı iddia ettiğiniz uyarı mektupları için 4'e...
Müdür ve diğer yetkililere küfür etmek için 5'e...
Çocuğunuzu her sabah en az 10 dakika bekleyen okul otobüsü hakkındaki şikayetleriniz için 6'ya...
Süper kabiliyetli mükemmel çocuğunuzun beceriksiz öğretmeninden yakınmak için 7'ye...
Bıraksanız bütün okulu yiyecek çocuğunuzun yetersiz bulduğu okul menüsünden şikayet etmek için 8'e basınız.
Çocuğunuzun gerçek bir dünyada yaşadığının farkındaysanız ve sorumluluk almayı öğrenmesini istiyorsanız, bunun için de ona verilen ödevleri zamanında ve tam olarak yapmasının çok önemli olduğuna inanıyorsanız, ayrıca eğitimin ilk önce ailede başladığının bilincindeyseniz, artık telefonu kapatabilirsiniz.. İyi günler dileğiyle.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Washington'dan kalkan uçakta bir bayan yolcu, gaz çıkardıktan sonra kokmaması için kibrit ile kendi gazını yakıp, uçağın Nashville Havaalanı'na acil iniş yapmasına sebep oldu. Kadına bir ceza verilmezken, uçağa tekrar alınmayıp acil iniş yapılan havaalanında bırakılarak yola öyle devam edildi.
NE KADAR OLDU?
Amerika'da bir bilgisayar korsanı; yol üzerinde bulunan reklam tabelasını hackleyip erotik video açınca trafik kilitleneli 5 yıl oldu.
FIKRA
Cemal çok kumarbazmış, bir gün kahvede ölmüş.
Karısına anlatma görevini de Temel üstlenmiş.
- "Cemal kayıp" demiş, Cemal'in karısına...
- "Cehennemin tipine citsun" demiş, Cemalcin karısı.
Temel gayet sakin:
- "Cittu" demiş.
AlkışlıYorum
Ablam evlenmeden önce saatlerce odamıza kapanır, sigara ve kahve ikilisi eşliğinde sırlarımızı dökerdik. Böyle anlardan birinde, kısık sesle "Müzik açalım mı? Babam yan odada, bizi dinliyor olabilir." dedim. Yan odadan gelen ve hala hatırladığımızda bizi kahkahalara boğan ses: "Ne dinleyecem sizi beee!" Ressam arkadaşım kocasıyla kavga ediyor: "Seni duvara yapıştırırım son eserim olursun..."
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